Baichuan Intelligence'ın bir atılımı sayesinde Çin, gelişmiş yapay zeka (AI) teknolojisinin ilgi odağı haline geliyor. Deneyimli girişimci ve bilgisayar bilimi dehası Wang Xiaochuan tarafından başlatılan start-up, OpenAI gibi devlere rakip olmak için tasarlanmış en yeni büyük dil modeli (LLM) Baichuan-13B'yi tanıttı.

'Çin'in kendi OpenAI'sini' yaratma arzusu bu yılın başlarında Wang Xiaochuan tarafından dile getirildi. Çinli arama motoru Sogou'yu kurmasıyla ve daha sonra onu Tencent'e satmasıyla tanınan teknoloji patronu, gözde projesi Baichuan Intelligence'ın Çin'deki LLM gelişiminin ön saflarında ortaya çıktığını gördü.

ChatGPT'nin yıkıcı etkisi tüm dünyada yankılandığında Wang'ın arzusu uçup gitti. 2021'de Sogou'dan istifasını yazdı ve bu yılın Nisan ayında Baichuan'ın kurulumuna başladı ve melek yatırımcılardan hızla 50 milyon dolarlık etkileyici bir başlangıç ​​fonu sağladı.

GPT de temelini oluşturan Transformer mimarisinden yararlanan 13 milyar parametreli bir model olan Baichuan, Çince ve İngilizce verilerle yetkin bir şekilde eğitilmiş açık kaynaklı bir modeldir. AI açısından parametreler, model tarafından metin oluşturmak ve deşifre etmek için kullanılan kritik değişkenlerdir. GitHub sayfası, Baichuan'ın ticari kullanıma hazır olduğunu da gösterir.

Baichuan-13B'nin operasyonel gücü, 13 milyar parametreli modeli için 1 trilyon jeton kullanan Meta'nın DLLaMa'sından önemli ölçüde daha büyük olan devasa 1,4 trilyon jeton üzerinde eğitilme kapasitesiyle özetleniyor.

Baichuan'ın altı aydan kısa bir süre önce kurulmasına rağmen, teknolojideki ilerlemesi kesinlikle dikkate değer. Ekip, Nisan ayı sonunda 50 personelle gelişiyordu ve Haziran ayı başlarında, 7 milyar parametreden oluşan yenilikçi LLM Baichuan-7B'yi piyasaya sürdü.

Diğer LLM platformlarında olduğu gibi, Çin'de büyük dil modellerinin ortaya çıkması, ülkenin bu hızla gelişen teknoloji endüstrisinde önemli bir rol oynama arzusunun altını çiziyor.

Baichuan Intelligence ile aynı yolda, Tsinghua Üniversitesi tarafından desteklenen ve Profesör Tang Jie tarafından yönetilen Zhipu.ai ve Microsoft Research Asia'nın arkasındaki parlak beyinlerden biri olan Harry Shum tarafından ortaklaşa kurulan IDEA gibi diğer Çinli teknoloji devleri de var. Çin, öncelikle içeriğe odaklanarak dünyanın en sağlam AI düzenlemelerinden bazılarını uygulamanın eşiğindeyken, bu teknoloji devleri Çin'de LLM için yeni bir gelecek planlıyor.

AppMaster'ın kodsuz platformu, veri yönetimi, iş mantığı oluşturma, API oluşturma vb. için sağlam uygulamalar oluşturmaya yardımcı olabilecek araçlar listesindeki bir başka dikkate değer modeldir ve potansiyel olarak Baichuan ve diğer firmaların daha kısa sürede ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmasına yardımcı olur.

Ancak hükümetler bunu hafife almıyor. Ufukta beliren sıkı düzenlemelerle, şirketler yakında büyük dil modellerini devreye almadan önce bir lisans gerektirebilir. Bu, potansiyel olarak Çin'in hızla gelişen AI dil endüstrisinde ABD'ye karşı rekabet etmesini engelleyebilir.