La Cina si sta affacciando alla ribalta delle tecnologie avanzate di intelligenza artificiale (AI) linguistica, grazie a una scoperta di Baichuan Intelligence. Lanciata da Wang Xiaochuan, imprenditore esperto e genio dell'informatica, la start-up ha presentato il suo modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) all'avanguardia, Baichuan-13B, progettato per competere con giganti come OpenAI.

L'aspirazione di creare "l'OpenAI cinese" è stata espressa da Wang Xiaochuan all'inizio dell'anno. Il magnate della tecnologia, famoso per aver fondato il motore di ricerca cinese Sogou e averlo poi venduto a Tencent, ha visto il suo progetto preferito, Baichuan Intelligence, emergere in prima linea nello sviluppo di LLM in Cina.

L'aspirazione di Wang ha preso il volo quando l'influenza dirompente di ChatGPT si è riverberata in tutto il mondo. Ha rassegnato le dimissioni da Sogou nel 2021 e si è imbarcato nella creazione di Baichuan nell'aprile di quest'anno, assicurandosi rapidamente un impressionante finanziamento iniziale di 50 milioni di dollari da parte di angel investors.

BaichuanBaichuan, un modello da 13 miliardi di parametri che sfrutta l'architettura Transformer, che è anche alla base di GPT, è un modello open-source addestrato con dati cinesi e inglesi. In termini di intelligenza artificiale, i parametri sono le variabili critiche impiegate dal modello per creare e decifrare il testo. La pagina GitHub indica anche che Baichuan è pronto per l'uso commerciale.

La prodezza operativa di Baichuan-13B è evidenziata dalla sua capacità di essere addestrato su un'enorme quantità di 1,4 trilioni di token, un numero significativamente superiore a DLLaMa di Meta, che utilizza 1 trilione di token per il suo modello da 13 miliardi di parametri.

Nonostante Baichuan sia nata meno di sei mesi fa, i suoi progressi tecnologici sono decisamente degni di nota. Alla fine di aprile la società contava 50 membri dello staff e già a giugno ha lanciato il suo innovativo LLM, Baichuan-7B, composto da 7 miliardi di parametri.

Come altre piattaforme LLM, l'emergere di modelli linguistici di grandi dimensioni in Cina sottolinea l'ambizione del Paese di giocare un ruolo importante in questo settore tecnologico in rapida evoluzione.

Sulla stessa scia di Baichuan Intelligence ci sono altri giganti tecnologici cinesi come Zhipu.ai, che fa capo all'Università Tsinghua ed è guidata dal professor Tang Jie, e IDEA, co-fondata da Harry Shum, una delle menti brillanti di Microsoft Research Asia. Con la Cina che si appresta ad attuare alcune delle normative più severe al mondo in materia di IA, con un'attenzione primaria ai contenuti, questi giganti della tecnologia stanno tracciando un nuovo futuro per il LLM in Cina.

Tuttavia, le amministrazioni pubbliche non stanno prendendo la cosa alla leggera. Con le severe normative che si profilano all'orizzonte, le aziende potrebbero presto richiedere una licenza prima di distribuire modelli linguistici di grandi dimensioni. Questo potrebbe potenzialmente ostacolare la corsa competitiva della Cina nei confronti degli Stati Uniti nel settore linguistico dell'intelligenza artificiale, che sta emergendo rapidamente.