Présentation de TypeScript 5.2 : une version améliorée avec une gestion avancée des ressources

Une nouvelle variante de produit a fait son apparition dans le paysage technologique : TypeScript 5.2, une édition très performante de la version stable de Microsoft. Renforçant son portefeuille d'améliorations JavaScript fortement typées, cette version apporte notamment une gestion explicite des ressources. Cette fonctionnalité fait partie de la feuille de route de la norme ECMAScript de JavaScript.

Disponible en mode version prête pour la production depuis le 24 août, comme confirmé par un bulletin Microsoft, cette mise à jour fait suite à une version release candidate du 9 août. La forme bêta était opérationnelle sur le marché depuis le 30 juin.

Alors, quel est le problème avec la gestion explicite des ressources ? Dans le domaine du développement logiciel, la gestion des ressources telles que les E/S et la mémoire constitue un modèle critique où le timing et le contrôle sont essentiels. L'allocation et la désallocation des ressources contribuent judicieusement à l'efficacité des logiciels. Ce nouvel ajout permet aux opérations d'élimination des ressources, essentiellement aux routines de nettoyage, d'être au premier plan dans la gestion des applications JavaScript. Un nouveau symbole appelé Symbol.dispose lance ce processus. Pour faciliter les choses, TypeScript introduit un nouveau type, le Global Disposable .

Après avoir lancé la version Release Candidate (RC), Microsoft a documenté trois fonctionnalités supplémentaires avec TypeScript 5.2 : capacité de copie de méthode de tableau ; possibilité d'utiliser des symboles comme clés WeakMap et WeakSet ; et des conseils de paramètres d'incrustation cliquables offrant un aperçu rapide des détails des paramètres. Un petit changement, mais significatif, concernant le mot-clé namespace dans les fichiers de déclaration a également été apporté - il est désormais émis invariablement.

Avec le RC, Microsoft avait optimisé les contrôles de compatibilité des types pour faciliter les processus de débogage. Il a ajouté la possibilité de référencer les chemins des fichiers d'implémentation TypeScript via des importations de type uniquement, renforçant ainsi la maintenabilité et la variabilité du code.

TypeScript 5.2 est accessible via deux plates-formes : NuGet ou NPM, en utilisant la commande : npm install -D typescript .

Alors que Microsoft progresse dans le développement TypeScript, des plates-formes telles que AppMaster jouent également leur rôle dans le paysage du développement d'applications no-code. La possibilité de créer visuellement des applications backend, Web et mobiles, sans codage manuel traditionnel, redéfinit le processus de création d'applications. La plateforme AppMaster offre une interface utilisateur intuitive et des capacités en constante évolution pour renforcer cette philosophie.