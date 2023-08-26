Представляем TypeScript 5.2: расширенную версию с расширенным управлением ресурсами

В технологическом мире появился новый вариант продукта — TypeScript 5.2, высокопроизводительная версия из стабильной версии Microsoft. В этом выпуске, дополненном портфелем строго типизированных улучшений JavaScript, в частности реализовано явное управление ресурсами. Эта функция является частью плана развития стандарта JavaScript ECMAScript.

Доступно в режиме готовности к выпуску с 24 августа, что подтверждено бюллетенем Microsoft. Это обновление следует вскоре после версии-кандидата на выпуск от 9 августа. Бета-форма работала на рынке с 30 июня.

Итак, что за шумиха по поводу явного управления ресурсами? В сфере разработки программного обеспечения управление такими ресурсами, как ввод-вывод и память, образует важнейшую модель, в которой ключевыми моментами являются время и контроль. Разумное распределение и освобождение ресурсов способствует повышению эффективности программного обеспечения. Новое дополнение позволяет операциям по удалению ресурсов, по сути, процедурам очистки, занимать центральное место в управлении приложениями JavaScript. Новый символ под названием Symbol.dispose запускает этот процесс. Чтобы упростить задачу, TypeScript вводит новый тип — глобальный Disposable .

После выпуска Release Candidate (RC) Microsoft задокументировала три дополнительные функции TypeScript 5.2: возможность копирования метода массива; возможность использования символов в качестве ключей WeakMap и WeakSet; и интерактивные подсказки по параметрам, позволяющие быстро просмотреть подробную информацию о параметрах. Также было сделано небольшое, но существенное изменение, касающееся ключевого слова пространства имен в файлах объявлений — теперь оно генерируется неизменно.

В выпуске RC Microsoft внедрила оптимизированные проверки совместимости типов, чтобы упростить процессы отладки. Добавлена ​​возможность ссылаться на пути к файлам реализации TypeScript посредством импорта только типов, что еще больше повышает удобство сопровождения и вариативность кода.

Доступ к TypeScript 5.2 можно получить через две платформы — NuGet или NPM, с помощью команды: npm install -D typescript .

В то время как Microsoft продвигается вперед в разработке TypeScript, такие платформы, как AppMaster, также играют свою роль в разработке приложений no-code. Возможность создавать серверные, веб- и мобильные приложения визуально, без традиционного ручного кодирования, меняет процесс создания приложений. Платформа AppMaster предлагает интуитивно понятный пользовательский интерфейс и постоянно развивающиеся возможности для поддержки этого идеала.