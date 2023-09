Presentazione di TypeScript 5.2: una versione migliorata con gestione avanzata delle risorse

Una nuova variante del prodotto ha colpito il panorama tecnologico: TypeScript 5.2, un'edizione ad alte prestazioni della scuderia Microsoft. Rafforzando il suo portafoglio di miglioramenti JavaScript fortemente tipizzati, questa versione porta in particolare la gestione esplicita delle risorse. Questa funzionalità fa parte della tabella di marcia per lo standard ECMAScript di JavaScript.

Disponibile in una modalità di rilascio pronta per la produzione dal 24 agosto, come confermato da un bollettino Microsoft, questo aggiornamento segue subito dopo una versione candidata al rilascio del 9 agosto. La versione beta era operativa sul mercato dal 30 giugno.

Quindi, qual è il problema della gestione esplicita delle risorse? Nell'ambito dello sviluppo software, la gestione di risorse come I/O e memoria costituisce uno schema critico in cui tempistica e controllo sono fondamentali. L'allocazione e la deallocazione delle risorse in modo giudizioso contribuisce all'efficienza del software. La nuova aggiunta consente alle operazioni di smaltimento delle risorse, essenzialmente routine di pulizia, di essere al centro della gestione delle applicazioni JavaScript. Un nuovo simbolo chiamato Symbol.dispose avvia questo processo. Per semplificare le cose, TypeScript introduce un nuovo tipo, il Disposable globale.

Dopo aver rilasciato la Release Candidate (RC), Microsoft ha documentato tre ulteriori funzionalità con TypeScript 5.2: capacità di copia del metodo array; possibilità di utilizzare simboli come chiavi WeakMap e WeakSet; e suggerimenti sui parametri inlay cliccabili che offrono una rapida occhiata ai dettagli dei parametri. È stata apportata anche una piccola, ma significativa, modifica riguardante la parola chiave namespace nei file di dichiarazione: ora viene emessa invariabilmente.

Con RC, Microsoft ha implementato controlli ottimizzati di compatibilità dei tipi per facilitare i processi di debug. Ha aggiunto la possibilità di fare riferimento ai percorsi dei file di implementazione TypeScript tramite importazioni di solo tipo, rafforzando ulteriormente la manutenibilità e la variabilità del codice.

È possibile accedere TypeScript 5.2 tramite due piattaforme: NuGet o NPM, utilizzando il comando: npm install -D typescript .

