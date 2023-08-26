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TypeScript 5.2 简介：具有高级资源管理功能的增强版本

Aug 26, 2023
TypeScript 5.2 简介：具有高级资源管理功能的增强版本

一种新的产品变体已经进入了技术领域TypeScript 5.2 ，这是微软稳定版的高性能版本。该版本增强了强类型 JavaScript 增强功能的组合，特别带来了显式资源管理。此功能是 JavaScript ECMAScript 标准路线图的一部分。

正如 Microsoft 公告所证实，自 8 月 24 日起以生产就绪发布模式提供，此更新紧随 8 月 9 日发布候选版本之后发布。 Beta版本自6月30日起在市场上运行。

那么，显式资源管理有什么大惊小怪的呢？在软件开发领域，管理 I/O 和内存等资源形成了一种关键模式，其中定时和控制是关键。明智地分配和取消分配资源有助于提高软件效率。新增加的功能使资源处置操作（本质上是清理例程）成为 JavaScript 应用程序管理的前沿和中心。一个名为Symbol.dispose的新符号启动了这个过程。为了让事情变得更简单，TypeScript 引入了一种新颖的类型，即全局Disposable

在发布候选版本 (RC) 后，Microsoft 记录了 TypeScript 5.2 的另外三个功能：数组方法复制功能；可以使用符号作为 WeakMap 和 WeakSet 键；可点击的镶嵌参数提示可快速浏览参数详细信息。关于声明文件中的名称空间关键字也进行了一个小但重要的更改 - 现在总是发出它。

通过 RC，微软推出了优化的类型兼容性检查来简化调试过程。它增加了通过仅类型导入引用 TypeScript 实现文件路径的能力，进一步增强了代码的可维护性和可变性。

TypeScript 5.2可以通过两个平台访问 - NuGet 或 NPM，使用命令： npm install -D typescript

在 Microsoft 不断推进TypeScript开发的同时， AppMaster等平台也在no-code应用程序开发领域发挥着自己的作用。无需传统的手工编码即可直观地创建后端、Web 和移动应用程序的能力，重新定义了应用程序制作流程。 AppMaster平台提供直观的用户界面和不断发展的功能来支持这种精神。

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