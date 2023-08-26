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تقديم TypeScript 5.2: إصدار محسّن مع إدارة متقدمة للموارد

Aug 26, 2023
تقديم TypeScript 5.2: إصدار محسّن مع إدارة متقدمة للموارد

لقد وصل منتج جديد إلى المشهد التكنولوجي - TypeScript 5.2 ، وهو إصدار عالي الأداء من مجموعة Microsoft الثابتة. من خلال تعزيز محفظته من تحسينات JavaScript المكتوبة بقوة، يوفر هذا الإصدار إدارة واضحة للموارد بشكل ملحوظ. تعد هذه الميزة جزءًا من خريطة الطريق لمعيار ECMAScript الخاص بـ JavaScript.

يتوفر هذا التحديث في وضع الإصدار الجاهز للإنتاج منذ 24 أغسطس، كما أكدت نشرة Microsoft، ويأتي هذا التحديث بعد وقت قصير من إصدار الإصدار المرشح في 9 أغسطس. كان النموذج التجريبي يعمل في السوق منذ 30 يونيو.

إذًا، ما هي الضجة حول الإدارة الصريحة للموارد؟ في مجال تطوير البرمجيات، تشكل إدارة الموارد مثل الإدخال/الإخراج والذاكرة نمطًا بالغ الأهمية حيث يكون التوقيت والتحكم أمرًا أساسيًا. يساهم تخصيص الموارد وإلغاء تخصيصها بحكمة في زيادة كفاءة البرامج. تتيح الإضافة الجديدة أن تكون عمليات التخلص من الموارد، وإجراءات التنظيف بشكل أساسي، في مقدمة ومركز إدارة تطبيقات JavaScript. رمز جديد يسمى الرمز.التخلص من هذه العملية. لتسهيل الأمور، يقدم TypeScript نوعًا جديدًا، وهو Disposable العالمي.

بعد إطلاق العنان للإصدار المرشح (RC)، قامت Microsoft بتوثيق ثلاث ميزات إضافية باستخدام TypeScript 5.2: إمكانية نسخ أسلوب المصفوفة؛ إمكانية استخدام الرموز كمفاتيح WeakMap وWeakSet؛ وتلميحات معلمات البطانة القابلة للنقر التي تقدم تفاصيل معلمات سريعة. تم أيضًا إجراء تغيير صغير، ولكنه مهم، فيما يتعلق بالكلمة الأساسية لمساحة الاسم في ملفات التصريح - وهو ينبعث دائمًا الآن.

مع RC، قامت Microsoft بدفع عمليات التحقق من توافق النوع الأمثل لتسهيل عمليات تصحيح الأخطاء. وأضاف القدرة على الإشارة إلى مسارات ملفات تنفيذ TypeScript عبر عمليات استيراد النوع فقط، مما يعزز إمكانية صيانة التعليمات البرمجية وتنوعها.

يمكن الوصول إلى TypeScript 5.2 من خلال نظامين أساسيين - NuGet أو NPM، باستخدام الأمر: npm install -D typescript .

بينما تمضي Microsoft قدمًا في تطوير TypeScript ، تلعب الأنظمة الأساسية مثل AppMaster أيضًا دورها في مشهد تطوير التطبيقات no-code. إن القدرة على إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول بشكل مرئي، دون الحاجة إلى الترميز اليدوي التقليدي، تعيد تعريف عملية إنشاء التطبيق. توفر منصة AppMaster واجهة مستخدم بديهية وقدرات دائمة التطور لتعزيز هذه الروح.

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