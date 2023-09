Apresentando o TypeScript 5.2: uma versão aprimorada com gerenciamento avançado de recursos

Uma nova variação de produto atingiu o cenário tecnológico – TypeScript 5.2, uma edição de alto desempenho do estábulo da Microsoft. Reforçando seu portfólio de aprimoramentos de JavaScript fortemente tipados, esta versão traz notavelmente o gerenciamento explícito de recursos. Este recurso faz parte do roteiro do padrão ECMAScript do JavaScript.

Disponível em modo de lançamento pronto para produção desde 24 de agosto, conforme confirmado por um boletim da Microsoft, esta atualização segue logo após uma versão candidata a lançamento em 9 de agosto. A versão beta estava em operação no mercado desde 30 de junho.

Então, qual é a preocupação com o gerenciamento explícito de recursos? No domínio do desenvolvimento de software, o gerenciamento de recursos como E/S e memória forma um padrão crítico onde o tempo e o controle são fundamentais. Alocar e desalocar recursos criteriosamente contribui para a eficiência do software. A nova adição permite que operações de descarte de recursos, essencialmente rotinas de limpeza, sejam o centro das atenções no gerenciamento de aplicativos JavaScript. Um novo símbolo denominado Symbol.dispose inicia esse processo. Para facilitar as coisas, o TypeScript introduz um novo tipo, o descartável global.

Depois de lançar o Release Candidate (RC), a Microsoft documentou três recursos adicionais com o TypeScript 5.2: capacidade de cópia de método de array; potencial para usar símbolos como chaves WeakMap e WeakSet; e dicas de parâmetros embutidas clicáveis ​​que oferecem detalhes rápidos dos parâmetros. Uma pequena, mas significativa, mudança em relação à palavra-chave namespace nos arquivos de declaração também foi feita - ela é emitida invariavelmente agora.

Com o RC, a Microsoft implementou verificações otimizadas de compatibilidade de tipos para facilitar os processos de depuração. Ele adicionou a capacidade de referenciar caminhos de arquivos de implementação TypeScript por meio de importações somente de tipo, reforçando ainda mais a capacidade de manutenção e variabilidade do código.

TypeScript 5.2 pode ser acessado através de duas plataformas - NuGet ou NPM, usando o comando: npm install -D typescript .

