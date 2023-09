Maak kennis met TypeScript 5.2: een verbeterde versie met geavanceerd bronnenbeheer

Een nieuwe productvariant heeft het technologielandschap bereikt: TypeScript 5.2, een goed presterende editie uit de stal van Microsoft. Deze release versterkt zijn portfolio van sterk getypeerde JavaScript-verbeteringen en brengt met name expliciet resource management op de markt. Deze functie maakt deel uit van de roadmap voor de ECMAScript-standaard van JavaScript.

Deze update is sinds 24 augustus beschikbaar in een productieklare releasemodus, zoals bevestigd door een Microsoft-bulletin, en volgt kort na een kandidaat-releaseversie van 9 augustus. Het bètaformulier was sinds 30 juni op de markt.

Dus, wat is de ophef over expliciet resource management? Op het gebied van softwareontwikkeling vormt het beheer van bronnen zoals I/O en geheugen een cruciaal patroon waarbij timing en controle van cruciaal belang zijn. Het op verstandige wijze toewijzen en ongedaan maken van de toewijzing van middelen draagt ​​bij aan de efficiëntie van software. De nieuwe toevoeging maakt het mogelijk dat bewerkingen voor het verwijderen van bronnen, in essentie opschoonroutines, centraal staan ​​in het beheer van JavaScript-applicaties. Een nieuw symbool genaamd Symbol.dispose zet dit proces op gang. Om het u gemakkelijker te maken introduceert TypeScript een nieuw type, het globale Wegwerp .

Na het lanceren van de Release Candidate (RC), documenteerde Microsoft nog drie andere functies met TypeScript 5.2: de mogelijkheid om array-methoden te kopiëren; potentieel om symbolen te gebruiken als WeakMap- en WeakSet-sleutels; en klikbare inlay-parameterhints die snelle parameterdetails bieden. Er is ook een kleine, maar belangrijke wijziging aangebracht met betrekking tot het trefwoord naamruimte in declaratiebestanden; dit wordt nu onveranderlijk uitgezonden.

Met de RC had Microsoft geoptimaliseerde typecompatibiliteitscontroles doorgevoerd om foutopsporingsprocessen te vergemakkelijken. Het voegde de mogelijkheid toe om te verwijzen naar paden van TypeScript-implementatiebestanden via alleen-type import, waardoor de onderhoudbaarheid en variabiliteit van de code verder werd versterkt.

TypeScript 5.2 is toegankelijk via twee platforms: NuGet of NPM, met behulp van de opdracht: npm install -D typescript .

Terwijl Microsoft vooruitgang boekt met TypeScript ontwikkeling, spelen platforms zoals AppMaster ook een rol in het landschap van applicatie-ontwikkeling no-code. De mogelijkheid om backend-, web- en mobiele apps visueel te maken, zonder traditionele handmatige codering, herdefinieert het proces van het maken van applicaties. Het AppMaster platform biedt een intuïtieve gebruikersinterface en steeds evoluerende mogelijkheden om dit ethos te versterken.