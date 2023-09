Przedstawiamy TypeScript 5.2: ulepszoną wersję z zaawansowanym zarządzaniem zasobami

Nowa odmiana produktu pojawiła się w krajobrazie technologicznym - TypeScript 5.2, wysokowydajna edycja ze stajni Microsoftu. Ta wersja, wzmacniając portfolio ulepszeń języka JavaScript o silnych typach, w szczególności wprowadza jawne zarządzanie zasobami. Ta funkcja jest częścią planu działania dla standardu ECMAScript JavaScript.

Dostępna w wersji gotowej do produkcji od 24 sierpnia, jak potwierdzono w biuletynie firmy Microsoft, aktualizacja ta pojawia się wkrótce po wersji kandydującej do wydania z 9 sierpnia. Formularz beta działał na rynku od 30 czerwca.

O co zatem tyle zamieszania związanego z jawnym zarządzaniem zasobami? W dziedzinie tworzenia oprogramowania zarządzanie zasobami, takimi jak wejścia/wyjścia i pamięć, stanowi krytyczny wzorzec, w którym kluczowe znaczenie mają czas i kontrola. Rozsądne przydzielanie i zwalnianie zasobów przyczynia się do zwiększenia wydajności oprogramowania. Dzięki temu nowemu rozwiązaniu operacje usuwania zasobów, czyli zasadniczo procedury czyszczenia, staną się głównym elementem zarządzania aplikacjami JavaScript. Nowy symbol o nazwie Symbol.dispose rozpoczyna ten proces. Aby to ułatwić, TypeScript wprowadza nowy typ, globalny Disposable .

Po wypuszczeniu Release Candidate (RC) Microsoft udokumentował trzy dalsze funkcje za pomocą TypeScript 5.2: możliwość kopiowania metod tablicowych; możliwość wykorzystania symboli jako kluczy WeakMap i WeakSet; oraz klikalne wskazówki dotyczące parametrów, umożliwiające szybki rzut oka na szczegóły parametrów. Dokonano także małej, ale istotnej zmiany dotyczącej słowa kluczowego namespace w plikach deklaracji - jest ono teraz emitowane niezmiennie.

W wersji RC Microsoft wprowadził zoptymalizowane kontrole zgodności typów, aby ułatwić procesy debugowania. Dodano możliwość odwoływania się do ścieżek plików implementacji TypeScript poprzez import tylko typu, co dodatkowo zwiększa łatwość konserwacji i zmienność kodu.

Dostęp do TypeScript 5.2 można uzyskać za pośrednictwem dwóch platform — NuGet lub NPM, za pomocą polecenia: npm install -D Typescript .

Podczas gdy Microsoft posuwa się naprzód w rozwoju TypeScript, platformy takie jak AppMaster również odgrywają swoją rolę w krajobrazie tworzenia aplikacji no-code. Możliwość wizualnego tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, bez tradycyjnego ręcznego kodowania, na nowo definiuje proces tworzenia aplikacji. Platforma AppMaster oferuje intuicyjny interfejs użytkownika i stale rozwijające się możliwości, które wzmacniają ten etos.