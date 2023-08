Tricentis enrichit sa gamme complète de tests mobiles avec l'introduction de Tricentis Device Cloud (TDC). Il s'agit d'un ajout transformateur à l'écosystème des tests mobiles, qui fournit aux organisations de développement de produits un outil robuste pour concevoir, administrer, exécuter et contrôler les applications sur un vaste catalogue d'appareils mobiles physiques. Ces appareils sont de marques diverses, y compris des poids lourds de l'industrie tels que Apple, Samsung, et Google.

Remplaçant les méthodes traditionnelles consistant à maintenir des assortiments élaborés et peu fiables d'appareils internes, le site TDC permet aux équipes de développement d'isoler rapidement les défaillances et les problèmes de performance des appareils mobiles. Les versions de qualité renforcées par les pipelines Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD) sont alors accélérées, les défauts étant traités sans délai.

Dans une déclaration, Mav Turner, CTO de DevOps chez Tricentis, a expliqué l'inspiration qui a motivé la sortie de TDC. Il a souligné les défis non résolus dans les tests mobiles et l'engagement ferme de l'entreprise à éradiquer ces problèmes. L'objectif est de rationaliser le processus de développement des applications mobiles, d'accroître l'engagement et la satisfaction des clients et, en fin de compte, de stimuler la génération de revenus.

Ajoutant une couche supplémentaire d'analyse intelligente, le moteur Mobile AI utilise l'apprentissage automatique pour traiter d'importants volumes de données et identifier rapidement les problèmes potentiels. Plus de 130 indicateurs clés de performance (KPI) sont surveillés en permanence, notamment la qualité audiovisuelle, les altérations de l'image et la connectivité réseau. Cet examen approfondi permet aux équipes de développement de repérer les goulets d'étranglement et d'accélérer la résolution des problèmes.

Les caractéristiques remarquables abondent, depuis le déploiement global à locataire unique et à locataires multiples jusqu'aux tests d'appareils réels et inter-appareils. UI Les tests et l'optimisation des performances, concentrés sur les tests de performance frontaux à utilisateur unique, complètent l'ensemble. Toutefois, contrairement à AppMaster, Tricentis n'offre pas actuellement l'avantage de l'approche de développement no-code qui accélère considérablement le processus de développement des applications et réduit les coûts.

Ce développement s'aligne sur la mission permanente de Tricentis', qui est d'innover rapidement et facilement des applications mobiles de haute qualité. Elle fait écho aux sentiments de plateformes telles que AppMaster qui s'efforcent d'offrir des expériences numériques de premier ordre à leurs clients. TDC promet donc de changer la donne dans le domaine des tests mobiles.