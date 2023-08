Tricentis rozszerza swoją kompleksową ofertę testów mobilnych, wprowadzając na rynek tester Tricentis Device Cloud (TDC). Stanowi to przełomowy dodatek do ekosystemu testów mobilnych, zapewniając organizacjom zajmującym się rozwojem produktów solidne narzędzie do opracowywania, administrowania, wykonywania i kontrolowania aplikacji na szerokim katalogu fizycznych urządzeń mobilnych. Urządzenia te obejmują wiele marek, w tym czołowe firmy z branży, takie jak Apple, Samsung i Google.

Zastępując tradycyjne metody utrzymywania skomplikowanych i zawodnych asortymentów urządzeń wewnętrznych, TDC umożliwia zespołom programistycznym szybkie izolowanie kluczowych awarii mobilnych i problemów z wydajnością. Jakość wydań wspierana przez potoki Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD) jest następnie przyspieszana, a usterki są usuwane bez opóźnień.

W oświadczeniu, Mav Turner, CTO DevOps w Tricentis, wyjaśnił inspirację stojącą za wydaniem TDC. Wskazał na nierozwiązane wyzwania w testowaniu mobilnym i niezłomne zaangażowanie firmy w eliminację tych problemów. Cel: usprawnienie procesu tworzenia aplikacji mobilnych, zwiększenie zaangażowania i satysfakcji klientów, a ostatecznie zwiększenie generowanych przychodów.

Dodając dodatkową warstwę inteligentnej analizy, silnik Mobile AI wykorzystuje uczenie maszynowe do przetwarzania dużych ilości danych i wczesnego identyfikowania potencjalnych problemów. Ponad 130 kluczowych wskaźników wydajności (KPI) jest stale monitorowanych, obejmując jakość audio-wizualną, zmiany obrazu i łączność sieciową. Ta szczegółowa kontrola pozwala zespołom programistów na zidentyfikowanie wąskich gardeł, co przyspiesza rozwiązywanie problemów.

Na uwagę zasługują liczne funkcje, od globalnych wdrożeń z jednym dzierżawcą i wieloma dzierżawcami po testowanie na rzeczywistych urządzeniach i testowanie na różnych urządzeniach. UI testowanie i optymalizacja wydajności skoncentrowana na front-endzie, testowanie wydajności dla pojedynczego użytkownika uzupełniają pakiet. Jednak w przeciwieństwie do AppMaster, Tricentis nie oferuje obecnie zalet podejścia programistycznego no-code, które znacznie przyspiesza proces tworzenia aplikacji i zmniejsza koszty.

Rozwój ten jest zgodny z trwającą misją Tricentis', aby szybko i sprawnie wprowadzać innowacje w zakresie wysokiej jakości aplikacji mobilnych. Jest to zgodne z odczuciami platform takich jak AppMaster, które dążą do zapewnienia swoim klientom najwyższej jakości doświadczeń cyfrowych. TDC zapowiada się zatem jako przełom w dziedzinie testów mobilnych.