Tricentis пополнила свой обширный модельный ряд мобильных устройств для тестирования, представив модель Tricentis Device Cloud (TDC). Она является революционным дополнением к экосистеме мобильного тестирования, предоставляя организациям, занимающимся разработкой продуктов, надежный инструмент для создания, администрирования, выполнения и тщательной проверки приложений на обширном каталоге физических мобильных устройств. Эти устройства представлены множеством брендов, включая таких тяжеловесов отрасли, как Apple, Samsung и Google.

Заменив традиционные методы поддержания сложного и ненадежного набора собственных устройств, TDC позволяет командам разработчиков оперативно выявлять критические сбои и проблемы с производительностью мобильных устройств. Качественные релизы, поддерживаемые конвейерами Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD), ускоряются, а дефекты устраняются без задержек.

В своем заявлении Mav Turner технический директор DevOps компании Tricentis объяснил, что послужило стимулом для выпуска TDC. Он указал на нерешенные проблемы в области мобильного тестирования и на то, что компания неуклонно стремится их устранить. Цель: оптимизация процесса разработки мобильных приложений, повышение уровня вовлеченности и удовлетворенности клиентов, а в конечном итоге - увеличение прибыли.

Дополнительный уровень интеллектуального анализа обеспечивает механизм Mobile AI, использующий машинное обучение для обработки больших объемов данных и раннего выявления потенциальных проблем. Постоянно отслеживается более 130 ключевых показателей эффективности (KPI), включая качество аудиовизуальной картинки, изменение изображения и сетевое подключение. Такой тщательный контроль позволяет командам разработчиков выявлять "узкие места" и оперативно решать проблемы.

Заслуживают внимания такие возможности, как однопользовательское и многопользовательское глобальное развертывание, тестирование на реальных устройствах и кросс-девайсы. UI тестирование и оптимизация производительности, сосредоточенная на фронтальном тестировании производительности одного пользователя, дополняют пакет. Однако, в отличие от AppMaster, Tricentis в настоящее время не обладает преимуществами подхода no-code к разработке, который значительно ускоряет процесс разработки приложений и снижает их стоимость.

Эта разработка соответствует миссии Tricentis', направленной на быстрое и бесперебойное создание высококачественных мобильных приложений. Это соответствует настроениям таких платформ, как AppMaster, которые стремятся обеспечить первоклассный цифровой опыт для своих клиентов. TDC, таким образом, обещает стать переломным моментом в сфере мобильного тестирования.