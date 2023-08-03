Tricentis Tricentis Device Cloud (TDC) 的推出，增强了其全面的移动测试阵容。这标志着移动测试生态系统又添新成员，为产品开发机构提供了在大量物理移动设备上设计、管理、执行和检查应用程序的强大工具。这些设备涵盖多个品牌，包括 、 和 等业内重量级品牌。Apple Samsung Google

TDC 取代了传统的维护繁琐且不可靠的内部设备的方法，使开发团队能够迅速隔离关键的移动故障和性能问题。随后，Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD) 管道可加快发布质量，毫不拖延地处理缺陷。

Tricentis DevOps 首席技术官Mav Turner 在一份声明中解释了发布TDC 背后的驱动灵感。他指出了移动测试中尚未解决的挑战，以及公司对消除这些问题的坚定承诺。其目的是：简化移动应用开发流程，提高客户参与度和满意度，并最终促进创收。

移动人工智能引擎采用机器学习技术处理大量数据并及早发现潜在问题，从而为智能分析增添了一个额外的层面。130 多个关键性能指标（KPI）受到持续监控，包括视听质量、图像更改和网络连接。这种广泛的审查使开发团队能够准确定位瓶颈，从而迅速解决问题。

UI 测试和性能优化集中于前端、单用户性能测试，使软件包更加完善。然而，与AppMaster 不同的是，Tricentis 目前还不具备no-code 开发方法的优势，该方法可大大加快应用程序的开发进程并降低成本。

这种开发方法与Tricentis' 一直以来快速、流畅地创新高质量移动应用程序的使命不谋而合。AppMaster TDC 因此有望改变移动测试领域的游戏规则。