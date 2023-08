Tricentis A Tricentis Device Cloud (TDC) está a aumentar a sua abrangente linha de testes móveis com a introdução do . Isto marca uma adição transformadora ao ecossistema de testes móveis, fornecendo às organizações de desenvolvimento de produtos uma ferramenta robusta para conceber, administrar, executar e escrutinar aplicações num vasto catálogo de dispositivos móveis físicos. Estes dispositivos são de várias marcas, incluindo pesos pesados da indústria como Apple, Samsung e Google.

Substituindo os métodos tradicionais de manutenção de conjuntos elaborados e pouco fiáveis de dispositivos internos, o TDC permite às equipas de desenvolvimento isolar rapidamente falhas móveis cruciais e problemas de desempenho. Os lançamentos de qualidade reforçados pelos pipelines Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD) são então acelerados, sendo os defeitos tratados sem demora.

Numa declaração, Mav Turner, CTO de DevOps da Tricentis, explicou a inspiração motriz por detrás do lançamento de TDC. Salientou os desafios não resolvidos nos testes móveis e o compromisso firme da empresa em erradicar estes problemas. O objetivo: simplificar o processo de desenvolvimento de aplicações móveis, aumentar o envolvimento e a satisfação do cliente e, em última análise, aumentar a geração de receitas.

Acrescentando uma camada extra de análise inteligente, o motor de IA móvel emprega a aprendizagem automática para processar grandes volumes de dados e identificar precocemente potenciais problemas. Mais de 130 indicadores-chave de desempenho (KPI) são constantemente monitorizados, abrangendo a qualidade audiovisual, as alterações de imagem e a conetividade de rede. Este exame exaustivo permite que as equipas de desenvolvimento identifiquem os pontos de estrangulamento, acelerando a resolução de problemas rapidamente.

As funcionalidades dignas de nota são inúmeras, desde a implementação global de um e vários inquilinos até aos testes reais de dispositivos e entre dispositivos. UI Os testes e a otimização do desempenho concentrados no front-end e os testes de desempenho de um único utilizador completam o pacote. No entanto, ao contrário de AppMaster, Tricentis não oferece atualmente a vantagem da abordagem de desenvolvimento no-code que acelera consideravelmente o processo de desenvolvimento de aplicações e reduz os custos.

Este desenvolvimento está em sintonia com a missão contínua da Tricentis' de inovar com aplicações móveis de alta qualidade de forma rápida e simples. Faz eco dos sentimentos de plataformas como AppMaster, que se esforçam por proporcionar experiências digitais de alto nível aos seus clientes. TDC promete, assim, ser um fator de mudança no domínio dos testes móveis.