تعمل Tricentis على زيادة تشكيلة اختبارات الأجهزة المحمولة الشاملة الخاصة بها من خلال تقديم Tricentis Device Cloud (TDC). يمثل هذا إضافة تحويلية إلى النظام البيئي لاختبار الأجهزة المحمولة ، مما يوفر لمؤسسات تطوير المنتجات أداة قوية لابتكار التطبيقات وإدارتها وتنفيذها وفحصها على كتالوج واسع من الأجهزة المحمولة المادية. تتنوع هذه الأجهزة عبر علامات تجارية متعددة ، بما في ذلك الشركات ذات الوزن الثقيل في الصناعة مثل Apple و Samsung و Google.

استبدال الأساليب التقليدية للحفاظ على تشكيلات متقنة وغير موثوقة من الأجهزة الداخلية ، تمكن TDC فرق التطوير من عزل أعطال الهاتف المحمول ومشكلات الأداء بسرعة. يتم بعد ذلك تسريع عمليات إطلاق الجودة المدعومة بخطوط أنابيب Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD) ، مع معالجة العيوب دون تأخير.

في بيان ، أوضح Mav Turner ، كبير التكنولوجيا في DevOps في Tricentis ، الإلهام الدافع وراء إصدار TDC. وأشار إلى التحديات التي لم يتم حلها في اختبارات الأجهزة المحمولة والتزام الشركة الثابت بالقضاء على هذه المشكلات. الهدف: تبسيط عملية تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة ، وزيادة مشاركة العملاء ورضاهم ، وزيادة توليد الإيرادات في نهاية المطاف.

إضافة طبقة إضافية من التحليل الذكي ، يستخدم محرك Mobile AI التعلم الآلي لمعالجة كميات كبيرة من البيانات وتحديد المشكلات المحتملة في وقت مبكر. تتم مراقبة أكثر من 130 مؤشر أداء رئيسي (KPIs) باستمرار ، بما في ذلك جودة الصوت والمرئيات ، وتعديلات الصورة ، والاتصال بالشبكة. يسمح هذا الفحص الشامل لفرق التطوير بتحديد الاختناقات ، وتسريع حل المشكلات على الفور.

تتوفر ميزات جديرة بالملاحظة ، بدءًا من النشر العالمي للمستأجر الفردي والمتعدد المستأجرين إلى اختبار الأجهزة الحقيقية والاختبار عبر الأجهزة. ركز اختبار UI وتحسين الأداء على اختبار أداء المستخدم الفردي الأمامي وإكمال الحزمة. ومع ذلك ، على عكس AppMaster ، لا يقدم Tricentis حاليًا ميزة نهج التطوير no-code والذي يسرع بشكل كبير عملية تطوير التطبيق ويقلل التكلفة .

يتماشى هذا التطور مع مهمة Tricentis' المستمرة لابتكار تطبيقات جوال عالية الجودة بسرعة وسلاسة. إنه يعكس مشاعر الأنظمة الأساسية مثل AppMaster التي تسعى جاهدة لتقديم تجارب رقمية من الدرجة الأولى لعملائها. وبالتالي ، تعد TDC بأن تكون عامل تغيير في مجال اختبار الأجهزة المحمولة.