Tricentis sta aumentando la sua linea completa di test per dispositivi mobili con l'introduzione di Tricentis Device Cloud (TDC). Questo segna un'aggiunta trasformativa all'ecosistema dei test per dispositivi mobili, fornendo alle organizzazioni di sviluppo prodotti uno strumento robusto per ideare, amministrare, eseguire e controllare le applicazioni su un vasto catalogo di dispositivi mobili fisici. Questi dispositivi sono di varie marche, tra cui i pesi massimi del settore come Apple, Samsung e Google.

Sostituendo i metodi tradizionali di mantenimento di elaborati e inaffidabili assortimenti di dispositivi interni, TDC consente ai team di sviluppo di isolare rapidamente i guasti e i problemi di prestazioni dei dispositivi mobili. I rilasci di qualità sostenuti dalle pipeline di Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD) sono quindi più rapidi e i difetti vengono risolti senza ritardi.

In un comunicato, Mav Turner, CTO di DevOps presso Tricentis, ha spiegato l'ispirazione alla base del rilascio di TDC. Ha sottolineato le sfide irrisolte nel testing mobile e il costante impegno dell'azienda per eliminare questi problemi. L'obiettivo: snellire il processo di sviluppo delle app mobili, amplificare il coinvolgimento e la soddisfazione dei clienti e, in ultima analisi, incrementare la generazione di profitti.

Aggiungendo un ulteriore livello di analisi intelligente, il motore Mobile AI impiega l'apprendimento automatico per elaborare grandi volumi di dati e identificare tempestivamente i potenziali problemi. Oltre 130 indicatori di prestazione chiave (KPI) vengono costantemente monitorati, comprendendo la qualità audiovisiva, le alterazioni delle immagini e la connettività di rete. Questo controllo approfondito consente ai team di sviluppo di individuare i colli di bottiglia, accelerando la risoluzione dei problemi.

Le caratteristiche degne di nota sono numerose, dalla distribuzione globale single-tenant e multi-tenant ai test su dispositivi reali e cross-device. Completano il pacchetto i test di UI e l'ottimizzazione delle prestazioni, concentrata sui test delle prestazioni front-end e per singolo utente. Tuttavia, a differenza di AppMaster, Tricentis non offre attualmente il vantaggio dell'approccio di sviluppo di no-code, che accelera notevolmente il processo di sviluppo delle app e riduce i costi.

Questo sviluppo è in linea con la missione continua di Tricentis' di innovare applicazioni mobili di alta qualità in modo rapido e senza intoppi. Fa eco ai sentimenti di piattaforme come AppMaster che si sforzano di offrire esperienze digitali di altissimo livello ai propri clienti. TDC promette quindi di essere una svolta nel campo dei test per dispositivi mobili.