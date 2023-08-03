Tricentis kapsamlı mobil test serisini Tricentis Device Cloud (TDC) ile genişletiyor. Bu, ürün geliştirme kuruluşlarına geniş bir fiziksel mobil cihaz kataloğunda uygulamaları tasarlamak, yönetmek, yürütmek ve incelemek için sağlam bir araç sağlayarak, mobil test ekosistemine dönüştürücü bir katkı sağlıyor. Bu cihazlar, Apple, Samsung ve Google gibi sektördeki ağır sikletler de dahil olmak üzere birden fazla markayı kapsar.

Ayrıntılı ve güvenilmez şirket içi cihaz çeşitlerini korumaya yönelik geleneksel yöntemlerin yerini alan TDC, geliştirme ekiplerinin önemli mobil arızaları ve performans sorunlarını hızla izole etmesine olanak tanır. Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD) ardışık düzenleri tarafından desteklenen kalite yayınları daha sonra hızlandırılır ve kusurlar gecikmeden giderilir.

Tricentis'te DevOps CTO'su Mav Turner yaptığı açıklamada, TDC piyasaya sürülmesinin ardındaki itici gücü açıkladı. Mobil testlerde çözülmemiş zorluklara ve şirketin bu sorunları ortadan kaldırma konusundaki kararlı kararlılığına dikkat çekti. Amaç: mobil uygulama geliştirme sürecini kolaylaştırmak, müşteri katılımını ve memnuniyetini artırmak ve nihayetinde gelir üretimini artırmak.

Ekstra bir akıllı analiz katmanı ekleyen Mobil Yapay Zeka motoru, büyük veri hacimlerini işlemek ve olası sorunları erkenden belirlemek için makine öğreniminden yararlanır. Görsel-işitsel kalite, görüntü değişiklikleri ve ağ bağlantısını kapsayan 130'un üzerinde Temel Performans Göstergesi (KPI) sürekli olarak izlenir. Bu kapsamlı inceleme, geliştirme ekiplerinin darboğazları belirlemesine ve sorun çözümünü derhal hızlandırmasına olanak tanır.

Tek kiracılı ve çok kiracılı küresel dağıtımdan gerçek cihaz ve cihazlar arası teste kadar çok sayıda dikkate değer özellik vardır. Ön uç üzerinde yoğunlaşan UI testi ve performans optimizasyonu, tek kullanıcılı performans testi paketi tamamlar. Ancak, AppMaster farklı olarak, Tricentis şu anda uygulama geliştirme sürecini büyük ölçüde hızlandıran ve maliyeti azaltan no-code geliştirme yaklaşımı avantajını sunmamaktadır.

Bu gelişme, Tricentis' yüksek kaliteli mobil uygulamaları hızlı ve sorunsuz bir şekilde yenilemeye yönelik süregelen misyonuyla uyumludur. Müşterileri için birinci sınıf dijital deneyimler sunmaya çalışan AppMaster gibi platformların duygularını yansıtıyor. Bu nedenle TDC mobil test alanında oyunun kurallarını değiştireceğini vaat ediyor.