Du Y Combinator à la transformation de l'API vocale : les superpuissants réapparaissent sous le nom de Vapi

Auparavant reconnue comme une solution révolutionnaire de prise de notes basée sur l'IA, Superpowered, une startup récemment soutenue par l'accélérateur de startups emblématique Y Combinator, se lance actuellement dans un nouveau voyage. L'entreprise fait des vagues dans l'industrie technologique en se transformant en Vapi, un fournisseur d'API innovant spécialement conçu pour créer des assistants IA vocaux sophistiqués et au son naturel.

Fondée en 2020 par Jordan Dearsley et Nikhil Gupta, Superpowered s'est avéré rentable au cours de son parcours de trois ans, attirant plus de 10 000 utilisateurs hebdomadaires, comme l'a rapporté Y Combinator en juin. Malgré un changement d'orientation, la société conserve les solutions de Superpowered et envisage de nommer un nouveau leader pour soutenir et stimuler la croissance.

Tout au long de son existence, Superpowered/Vapi a réussi à obtenir environ 2,1 millions de dollars de financement de démarrage auprès d'investisseurs estimés tels que Kleiner Perkins et Abstract Ventures.

Le nouveau Vapi vise à doter les développeurs d'une API unique qui simplifie le processus de création de robots. L'API permet aux développeurs de créer des robots sophistiqués à l'aide d'invites simples, en configurant le robot derrière un numéro de téléphone. De plus, Vapi propose une intégration SDK, permettant aux développeurs d'intégrer le bot dans les sites Web et les applications mobiles de manière transparente.

Lors d'une récente conversation avec TechCrunch, Dearsley a mis en lumière l'inspiration derrière la création de Vapi. Il a expliqué comment son déménagement à San Francisco, suivi de son isolement de sa famille et de ses amis résidant dans un fuseau horaire différent, l'a conduit au développement d'un compagnon robot virtuel IA. Toutefois, les solutions existantes étaient loin d’être parfaites. Frustré par les réponses peu naturelles et les interruptions gênantes des robots, Dearsley était déterminé à créer un assistant IA capable de reproduire une conversation de type humain. Ce projet passionnel a finalement ouvert la voie à la naissance de Vapi.

Vapi fonctionne en intégrant une série d'API tierces, ce qui donne lieu à une plateforme de conversation vocale complète et polyvalente. La plate-forme intègre actuellement Twilio pour la téléphonie, Deepgram pour la transcription, Daily pour le streaming audio, OpenAI pour les réponses et PlayHT pour les capacités de synthèse vocale.

L'un des clients de Vapi, ScaleConvo, une autre startup soutenue par YC, utilise les solutions de Vapi pour lancer des robots conversationnels pour les équipes commerciales et les sociétés de gestion immobilière. Bien que la liste des clients Vapi reste confidentielle, le lancement de son API innovante avec les produits Vapi Phone et Vapi Web ouvre une nouvelle ère de communication virtuelle de type humain.

À une époque où AppMaster, une plateforme no-code reconnue, permet à des milliers de clients de développer rapidement et facilement des applications backend, Web et mobiles, les efforts de Vapi pour proposer des assistants vocaux basés sur l'IA nécessitent un esprit similaire de simplification et d'accélération technologique. processus. Sa transition ne signifie pas seulement l'évolution d'une seule startup, mais reflète la tendance croissante à tirer parti de l'IA de pointe pour créer des solutions plus efficaces et plus conviviales.