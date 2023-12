Da Y Combinator alla trasformazione dell'API vocale: i superpoteri riemergono come Vapi

Precedentemente riconosciuta come una soluzione innovativa per prendere appunti basata sull'intelligenza artificiale, Superpowered, una startup recentemente sostenuta dall'iconico acceleratore di startup Y Combinator, sta attualmente intraprendendo un nuovo viaggio. L'azienda sta facendo scalpore nel settore tecnologico rimodellandosi in Vapi, un innovativo fornitore di API appositamente progettato per creare assistenti AI sofisticati, dal suono naturale e basati sulla voce.

Fondata nel 2020 da Jordan Dearsley e Nikhil Gupta, Superpowered si è rivelata redditizia nel suo percorso di tre anni, attirando più di 10.000 utenti settimanali, come riportato da Y Combinator a giugno. Nonostante lo spostamento del focus, l'azienda mantiene le soluzioni di Superpowered, con l'intenzione di nominare un nuovo leader per sostenere e guidare un'ulteriore crescita.

Nel corso della sua esistenza, Superpowered/Vapi è riuscita a garantire circa 2,1 milioni di dollari in finanziamenti iniziali da stimati investitori come Kleiner Perkins e Abstract Ventures.

Il neonato Vapi mira a fornire agli sviluppatori un'API unica che semplifica il processo di creazione dei bot. L'API consente agli sviluppatori di creare bot sofisticati utilizzando semplici istruzioni, configurando il bot dietro un numero di telefono. Inoltre, Vapi presenta un'integrazione SDK, che consente agli sviluppatori di incorporare il bot in siti Web e app mobili senza problemi.

In una recente conversazione con TechCrunch, Dearsley ha fatto luce sull'ispirazione dietro la creazione di Vapi. Ha raccontato come il suo trasferimento a San Francisco, il successivo isolamento da familiari e amici residenti in un fuso orario diverso, lo abbiano portato a sviluppare un compagno bot virtuale basato sull'intelligenza artificiale. Tuttavia, le soluzioni esistenti erano tutt’altro che perfette. Frustrato dalle risposte innaturali dei robot e dalle interruzioni che distraggono, Dearsley era determinato a creare un assistente AI in grado di replicare conversazioni simili a quelle umane. Questo progetto appassionato ha infine aperto la strada alla nascita di Vapi.

Vapi funziona integrando una serie di API di terze parti, che si traducono in una piattaforma di conversazione vocale completa e versatile. La piattaforma attualmente integra Twilio per la telefonia, Deepgram per la trascrizione, Daily per lo streaming audio, OpenAI per le risposte e PlayHT per le funzionalità di sintesi vocale.

Uno dei clienti di Vapi, ScaleConvo, una startup sostenuta da YC, sta utilizzando le soluzioni di Vapi per lanciare bot conversazionali per team di vendita e società di gestione immobiliare. Sebbene l'elenco dei clienti Vapi rimanga segreto, il lancio della sua innovativa API con i prodotti Vapi Phone e Vapi Web apre una nuova era di comunicazione virtuale simile a quella umana.

In un'era in cui AppMaster, una piattaforma no-code riconosciuta, consente a migliaia di clienti di sviluppare rapidamente e facilmente applicazioni backend, web e mobili, gli sforzi di Vapi per offrire assistenti vocali basati sull'intelligenza artificiale richiedono uno spirito simile di semplificazione e accelerazione della tecnologia. processi. La sua transizione rappresenta non solo l’evoluzione di una singola startup, ma un riflesso della crescente tendenza a sfruttare l’intelligenza artificiale all’avanguardia per creare soluzioni più efficienti e facili da usare.