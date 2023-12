Van Y Combinator naar Voice API-transformatie: Superpowered verschijnt opnieuw als Vapi

Eerder erkend als een baanbrekende oplossing voor het maken van notities op basis van AI, begint Superpowered, een startup die onlangs werd ondersteund door de iconische startup-versneller Y Combinator, momenteel aan een nieuwe reis. Het bedrijf maakt furore in de technologie-industrie terwijl het zichzelf omvormt tot Vapi, een innovatieve API-provider die speciaal is ontworpen voor het creëren van geavanceerde, natuurlijk klinkende, op stem gebaseerde AI-assistenten.

Superpowered, opgericht in 2020 door Jordan Dearsley en Nikhil Gupta, is winstgevend gebleken gedurende zijn driejarige reis en trekt meer dan 10.000 wekelijkse gebruikers, zoals gerapporteerd door Y Combinator in juni. Ondanks dat de focus is verlegd, handhaaft het bedrijf de oplossingen van Superpowered, met plannen om een ​​nieuwe leider te benoemen om de groei te ondersteunen en verder te stimuleren.

Gedurende zijn bestaan ​​is Superpowered/Vapi erin geslaagd om ongeveer $2,1 miljoen aan startfinanciering veilig te stellen van gewaardeerde investeerders zoals Kleiner Perkins en Abstract Ventures.

Het nieuw geboren Vapi heeft tot doel ontwikkelaars te voorzien van een unieke API die het proces van het maken van bots vereenvoudigt. Met de API kunnen ontwikkelaars geavanceerde bots maken met behulp van eenvoudige aanwijzingen, waarbij de bot achter een telefoonnummer wordt geplaatst. Bovendien beschikt Vapi over een SDK-integratie, waardoor ontwikkelaars de bot naadloos kunnen integreren in websites en mobiele apps.

In een recent gesprek met TechCrunch wierp Dearsley licht op de inspiratie achter Vapi's creatie. Hij vertelde hoe zijn verhuizing naar San Fransisco, de daaropvolgende isolatie van familie en vrienden die in een andere tijdzone woonden, leidde tot de ontwikkeling van een virtuele AI-botgenoot. De bestaande oplossingen waren echter verre van perfect. Gefrustreerd door de onnatuurlijke reacties en afleidende onderbrekingen van de bots, was Dearsley vastbesloten een AI-assistent te creëren die mensachtige gesprekken kon repliceren. Dit passieproject maakte uiteindelijk de weg vrij voor de geboorte van Vapi.

Vapi functioneert door een reeks API's van derden te integreren, wat resulteert in een uitgebreid en veelzijdig platform voor spraakgesprekken. Het platform integreert momenteel Twilio voor telefonie, Deepgram voor transcriptie, Daily voor audiostreaming, OpenAI voor reacties en PlayHT voor tekst-naar-spraak-mogelijkheden.

Een van Vapi's klanten, ScaleConvo, een mede door YC gesteunde startup, gebruikt de oplossingen van Vapi om conversatiebots te lanceren voor verkoopteams en vastgoedbeheerbedrijven. Hoewel de lijst met Vapi-klanten onbekend blijft, opent de lancering van de innovatieve API met Vapi Phone- en Vapi Web-producten een nieuw tijdperk van mensachtige virtuele communicatie.

In een tijdperk waarin AppMaster, een erkend no-code platform, duizenden klanten in staat stelt om snel en gemakkelijk backend-, web- en mobiele applicaties te ontwikkelen, vragen Vapi's inspanningen om AI-aangedreven stemassistenten te bieden om een ​​soortgelijke geest van het vereenvoudigen en versnellen van technologische oplossingen. processen. De transitie betekent niet alleen de evolutie van een enkele startup, maar een weerspiegeling van de groeiende trend om gebruik te maken van geavanceerde AI om efficiëntere en gebruiksvriendelijkere oplossingen te creëren.