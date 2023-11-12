Y Combinator'dan Ses API Dönüşümüne: Süper Güçlü Vapi Olarak Yeniden Ortaya Çıkıyor

Daha önce çığır açan yapay zeka destekli not alma çözümü olarak tanınan, yakın zamanda ikonik girişim hızlandırıcı Y Combinator tarafından desteklenen bir girişim olan Superpowered, şu anda yeni bir yolculuğa çıkıyor. Şirket, sofistike, doğal ses veren, ses tabanlı yapay zeka asistanları oluşturmak için özel olarak tasarlanmış yenilikçi bir API sağlayıcısı olan Vapi dönüşerek teknoloji endüstrisinde büyük ses getiriyor.

Jordan Dearsley ve Nikhil Gupta tarafından 2020 yılında kurulan Superpowered, Y Combinator'ın Haziran ayında bildirdiği üzere, haftalık 10.000'den fazla kullanıcının ilgisini çekerek üç yıllık yolculuğu boyunca kârlı olduğunu kanıtladı. Odak noktasını değiştirmesine rağmen şirket, Superpowered'ın çözümlerini sürdürüyor ve daha fazla büyümeyi sürdürmek ve desteklemek için yeni bir lider atamayı planlıyor.

Superpowered/Vapi, varlığı boyunca Kleiner Perkins ve Abstract Ventures gibi saygın yatırımcılardan yaklaşık 2,1 milyon dolarlık başlangıç ​​finansmanı sağlamayı başardı.

Yeni doğan Vapi, geliştiricilere bot oluşturma sürecini basitleştiren benzersiz bir API ile güç sağlamayı amaçlıyor. API, geliştiricilerin basit istemleri kullanarak gelişmiş botlar oluşturmasına ve botu bir telefon numarasının arkasına kurmasına olanak tanır. Ayrıca Vapi, geliştiricilerin botu web sitelerine ve mobil uygulamalara sorunsuz bir şekilde dahil etmelerine olanak tanıyan bir SDK entegrasyonuna sahiptir.

TechCrunch ile yakın zamanda yapılan bir sohbette Dearsley, Vapi'nin yaratımının ardındaki ilham kaynağına ışık tuttu. San Fransisco'ya taşınmasının ve ardından farklı bir saat diliminde yaşayan ailesinden ve arkadaşlarından izolasyonunun, sanal bir yapay zeka bot arkadaşı geliştirilmesine nasıl yol açtığını paylaştı. Ancak mevcut çözümler mükemmel olmaktan uzaktı. Botların doğal olmayan tepkilerinden ve dikkat dağıtıcı kesintilerden bıkan Dearsley, insan benzeri konuşmaları taklit edebilecek bir yapay zeka asistanı yaratmaya kararlıydı. Bu tutku projesi sonuçta Vapi'nin doğuşunun yolunu açtı.

Vapi, bir dizi üçüncü taraf API'yi entegre ederek çalışır, bu da kapsamlı ve çok yönlü bir sesli konuşma platformuyla sonuçlanır. Platform şu anda telefon için Twilio, transkripsiyon için Deepgram, ses akışı için Daily, yanıtlar için OpenAI ve metinden konuşmaya yetenekleri için PlayHT entegre ediyor.

Vapi'nin müşterilerinden biri olan ve YC destekli bir girişim olan ScaleConvo, satış ekipleri ve mülk yönetimi şirketleri için etkileşimli botlar başlatmak üzere Vapi'nin çözümlerini kullanıyor. Vapi müşterilerinin listesi açıklanmazken, yenilikçi API'sinin Vapi Telefon ve Vapi Web ürünleriyle piyasaya sürülmesi, insan benzeri sanal iletişimde yeni bir çağ açıyor.

Tanınmış bir no-code platform olan AppMaster binlerce müşteriye arka uç, web ve mobil uygulamaları hızlı ve kolay bir şekilde geliştirmesine olanak sağladığı bir çağda, Vapi'nin yapay zeka destekli sesli asistanlar sunma çabaları, benzer bir teknolojiyi basitleştirme ve hızlandırma ruhunu gerektirir. süreçler. Geçişi, yalnızca tek bir girişimin evrimini değil, aynı zamanda daha verimli ve kullanıcı dostu çözümler oluşturmak için son teknoloji yapay zekadan yararlanma yönündeki artan eğilimin bir yansımasını da ifade ediyor.