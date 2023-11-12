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من Y Combinator إلى تحويل واجهة API الصوتية: تعود القوة الخارقة إلى الظهور كـ Vapi

Nov 12, 2023
من Y Combinator إلى تحويل واجهة API الصوتية: تعود القوة الخارقة إلى الظهور كـ Vapi

تم الاعتراف سابقًا كحل رائد لتدوين الملاحظات مدعوم بالذكاء الاصطناعي، Superpowered ، وهي شركة ناشئة مدعومة مؤخرًا من قبل مسرع الشركات الناشئة الشهير Y Combinator ، تشرع حاليًا في رحلة جديدة. تُحدث الشركة موجات في صناعة التكنولوجيا حيث تعيد تشكيل نفسها إلى Vapi ، وهو مزود واجهة برمجة تطبيقات مبتكر مصمم خصيصًا لإنشاء مساعدين ذكاء اصطناعي متطورين وطبيعيين ومعتمدين على الصوت.

تأسست شركة Superpowered في عام 2020 على يد Jordan Dearsley Nikhil Gupta ، وقد أثبتت ربحيتها على مدار رحلتها التي استمرت ثلاث سنوات، حيث اجتذبت أكثر من 10000 مستخدم أسبوعيًا، وفقًا لما أوردته Y Combinator في يونيو. على الرغم من تحويل تركيزها، تحافظ الشركة على حلول Superpowered، مع خطط لتعيين قائد جديد للحفاظ على المزيد من النمو ودفعه.

طوال فترة وجودها، تمكنت شركة Superpowered/Vapi من تأمين حوالي 2.1 مليون دولار من التمويل الأولي من مستثمرين مرموقين مثل Kleiner Perkins و Abstract Ventures.

يهدف Vapi المولود حديثًا إلى تمكين المطورين من خلال واجهة برمجة تطبيقات فريدة من نوعها تعمل على تبسيط عملية إنشاء الروبوتات. تتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) للمطورين إنشاء روبوتات متطورة باستخدام مطالبات بسيطة، وإعداد الروبوت خلف رقم هاتف. علاوة على ذلك، يتميز Vapi بتكامل SDK، مما يسمح للمطورين بدمج الروبوت في مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول بسلاسة.

في محادثة حديثة مع TechCrunch، ألقى ديرسلي الضوء على الإلهام وراء إنشاء Vapi. لقد شارك كيف أن انتقاله إلى سان فرانسيسكو، والعزلة اللاحقة عن العائلة والأصدقاء المقيمين في منطقة زمنية مختلفة، أدى إلى تطوير رفيق روبوت افتراضي يعمل بالذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فإن الحلول الحالية كانت بعيدة عن الكمال. شعر ديرسلي بالإحباط بسبب الاستجابات غير الطبيعية للروبوتات والمقاطعات المشتتة للانتباه، وكان مصممًا على إنشاء مساعد ذكاء اصطناعي يمكنه تكرار المحادثة الشبيهة بالإنسان. مهد هذا المشروع العاطفي في النهاية الطريق لميلاد فابي.

يعمل Vapi من خلال دمج سلسلة من واجهات برمجة التطبيقات التابعة لجهات خارجية، مما ينتج عنه منصة محادثة صوتية شاملة ومتعددة الاستخدامات. تدمج المنصة حاليًا Twilio للاتصالات الهاتفية، Deepgram للنسخ، Daily للبث الصوتي، و OpenAI للاستجابات، و PlayHT لإمكانيات تحويل النص إلى كلام.

يستخدم أحد عملاء Vapi، ScaleConvo ، وهي شركة ناشئة مدعومة من YC، حلول Vapi لإطلاق روبوتات المحادثة لفرق المبيعات وشركات إدارة الممتلكات. في حين أن قائمة عملاء Vapi لم يتم الكشف عنها بعد، فإن إطلاق واجهة برمجة التطبيقات المبتكرة الخاصة بها مع منتجات Vapi Phone وVapi Web يفتح حقبة جديدة من الاتصالات الافتراضية الشبيهة بالإنسان.

في عصر تعمل فيه AppMaster ، وهي منصة معترف بها no-code ، على تمكين آلاف العملاء من تطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة بسرعة وسهولة، فإن جهود Vapi لجلب مساعدين صوتيين مدعومين بالذكاء الاصطناعي تستدعي روحًا مماثلة لتبسيط وتسريع التقنيات العمليات. إن تحولها لا يعني فقط تطور شركة ناشئة واحدة، بل إنه انعكاس للاتجاه المتزايد للاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء حلول أكثر كفاءة وسهلة الاستخدام.

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