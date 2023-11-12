从 Y Combinator 到 Voice API 转型：超能力以 Vapi 的身份重新出现

Superpowered曾被认为是突破性的人工智能笔记解决方案，最近得到了标志性创业加速器Y Combinator的支持，目前正在踏上新的征程。该公司正在科技行业掀起波澜，将自己重塑为Vapi ，这是一家创新的 API 提供商，专门为创建复杂、听起来自然的基于语音的人工智能助手而设计。
据 Y Combinator 6 月份报道，Superpowered 由Jordan Dearsley和Nikhil Gupta于 2020 年创立，在三年的历程中证明了盈利，每周吸引超过 10,000 名用户。尽管转移了重点，该公司仍保留 Superpowered 的解决方案，并计划任命一位新的领导者来维持和推动进一步增长。
自成立以来，Superpowered/Vapi 成功从Kleiner Perkins和Abstract Ventures等知名投资者那里获得了约 210 万美元的种子资金。
新生的 Vapi 旨在为开发人员提供独特的 API，简化机器人创建过程。该 API 使开发人员能够使用简单的提示创建复杂的机器人，并在电话号码后面设置机器人。此外，Vapi 具有 SDK 集成功能，允许开发人员将机器人无缝集成到网站和移动应用程序中。
在最近接受 TechCrunch 采访时，Dearsley 阐述了 Vapi 创作背后的灵感。他分享了他搬到旧金山，随后与居住在不同时区的家人和朋友隔离，如何导致开发虚拟人工智能机器人伴侣。然而，现有的解决方案远非完美。由于对机器人不自然的反应和分散注意力的干扰感到沮丧，迪尔斯利决心创建一个可以复制人类对话的人工智能助手。这个充满激情的项目最终为 Vapi 的诞生铺平了道路。
Vapi通过集成一系列第三方API来实现功能，从而形成一个全面且多功能的语音对话平台。该平台目前集成了用于电话服务的Twilio 、用于转录的Deepgram 、用于音频流的Daily 、用于响应的OpenAI以及用于文本转语音功能的PlayHT 。
Vapi 的客户之一ScaleConvo是一家由 YC 支持的初创公司，它正在利用 Vapi 的解决方案为销售团队和物业管理公司推出对话机器人。虽然 Vapi 客户端名单尚未公开，但其创新 API 与 Vapi Phone 和 Vapi Web 产品的推出开启了类人虚拟通信的新时代。
在AppMaster这个公认的no-code平台帮助成千上万的客户快速轻松地开发后端、Web 和移动应用程序的时代，Vapi 推出人工智能语音助手的努力呼唤着类似的简化和加速技术的精神。流程。它的转变不仅意味着单个初创公司的演变，而且反映了利用尖端人工智能来创建更高效和用户友好的解决方案的日益增长的趋势。