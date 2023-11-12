从 Y Combinator 到 Voice API 转型：超能力以 Vapi 的身份重新出现

Superpowered曾被认为是突破性的人工智能笔记解决方案，最近得到了标志性创业加速器Y Combinator的支持，目前正在踏上新的征程。该公司正在科技行业掀起波澜，将自己重塑为Vapi ，这是一家创新的 API 提供商，专门为创建复杂、听起来自然的基于语音的人工智能助手而设计。

据 Y Combinator 6 月份报道，Superpowered 由Jordan Dearsley和Nikhil Gupta于 2020 年创立，在三年的历程中证明了盈利，每周吸引超过 10,000 名用户。尽管转移了重点，该公司仍保留 Superpowered 的解决方案，并计划任命一位新的领导者来维持和推动进一步增长。

自成立以来，Superpowered/Vapi 成功从Kleiner Perkins和Abstract Ventures等知名投资者那里获得了约 210 万美元的种子资金。

新生的 Vapi 旨在为开发人员提供独特的 API，简化机器人创建过程。该 API 使开发人员能够使用简单的提示创建复杂的机器人，并在电话号码后面设置机器人。此外，Vapi 具有 SDK 集成功能，允许开发人员将机器人无缝集成到网站和移动应用程序中。

在最近接受 TechCrunch 采访时，Dearsley 阐述了 Vapi 创作背后的灵感。他分享了他搬到旧金山，随后与居住在不同时区的家人和朋友隔离，如何导致开发虚拟人工智能机器人伴侣。然而，现有的解决方案远非完美。由于对机器人不自然的反应和分散注意力的干扰感到沮丧，迪尔斯利决心创建一个可以复制人类对话的人工智能助手。这个充满激情的项目最终为 Vapi 的诞生铺平了道路。

Vapi通过集成一系列第三方API来实现功能，从而形成一个全面且多功能的语音对话平台。该平台目前集成了用于电话服务的Twilio 、用于转录的Deepgram 、用于音频流的Daily 、用于响应的OpenAI以及用于文本转语音功能的PlayHT 。

Vapi 的客户之一ScaleConvo是一家由 YC 支持的初创公司，它正在利用 Vapi 的解决方案为销售团队和物业管理公司推出对话机器人。虽然 Vapi 客户端名单尚未公开，但其创新 API 与 Vapi Phone 和 Vapi Web 产品的推出开启了类人虚拟通信的新时代。

在AppMaster这个公认的no-code平台帮助成千上万的客户快速轻松地开发后端、Web 和移动应用程序的时代，Vapi 推出人工智能语音助手的努力呼唤着类似的简化和加速技术的精神。流程。它的转变不仅意味着单个初创公司的演变，而且反映了利用尖端人工智能来创建更高效​​和用户友好的解决方案的日益增长的趋势。