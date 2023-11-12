От Y Combinator к трансформации голосового API: Superpowered снова появляется как Vapi

Ранее признанный новаторским решением для создания заметок с поддержкой искусственного интеллекта, Superpowered, стартап, недавно поддержанный культовым стартап-акселератором Y Combinator, в настоящее время отправляется в новое путешествие. Компания производит фурор в технологической отрасли, превращаясь в Vapi, инновационного поставщика API, специально разработанного для создания сложных, естественно звучащих голосовых помощников с искусственным интеллектом.

Основанная в 2020 году Jordan Dearsley и Nikhil Gupta, Superpowered за три года работы доказала свою прибыльность, привлекая более 10 000 пользователей еженедельно, как сообщил Y Combinator в июне. Несмотря на смещение фокуса, компания продолжает использовать решения Superpowered и планирует назначить нового руководителя для поддержания и стимулирования дальнейшего роста.

За время своего существования Superpowered/Vapi удалось привлечь около $2,1 млн начального финансирования от таких уважаемых инвесторов, как Kleiner Perkins и Abstract Ventures.

Новорожденный Vapi призван предоставить разработчикам уникальный API, который упрощает процесс создания ботов. API позволяет разработчикам создавать сложных ботов, используя простые подсказки, настраивая бота по номеру телефона. Кроме того, Vapi имеет интеграцию с SDK, что позволяет разработчикам легко интегрировать бота в веб-сайты и мобильные приложения.

В недавнем разговоре с TechCrunch Дирсли пролил свет на источник вдохновения для создания Vapi. Он рассказал, как его переезд в Сан-Франциско, последующая изоляция от семьи и друзей, проживающих в другом часовом поясе, привели к разработке виртуального бота-компаньона с искусственным интеллектом. Однако существующие решения были далеки от совершенства. Разочарованный неестественной реакцией ботов и отвлекающими их вмешательствами, Дирсли решил создать помощника с искусственным интеллектом, который мог бы имитировать человеческий разговор. Этот страстный проект в конечном итоге проложил путь к рождению Vapi.

Vapi функционирует за счет интеграции ряда сторонних API, в результате чего создается комплексная и универсальная платформа голосового общения. В настоящее время платформа интегрирует Twilio для телефонии, Deepgram для транскрипции, Daily для потоковой передачи аудио, OpenAI для ответов и PlayHT для преобразования текста в речь.

Один из клиентов Vapi, ScaleConvo, стартап, поддерживаемый YC, использует решения Vapi для запуска диалоговых ботов для отделов продаж и компаний по управлению недвижимостью. Хотя список клиентов Vapi остается нераскрытым, запуск инновационного API с продуктами Vapi Phone и Vapi Web открывает новую эру человеческого виртуального общения.

В эпоху, когда AppMaster, признанная платформа no-code, дает тысячам клиентов возможность быстро и легко разрабатывать серверные, веб- и мобильные приложения, усилия Vapi по созданию голосовых помощников на базе искусственного интеллекта требуют аналогичного духа упрощения и ускорения технологических процессов. процессы. Его переход означает не просто эволюцию отдельного стартапа, но и отражение растущей тенденции использования передового искусственного интеллекта для создания более эффективных и удобных для пользователя решений.