Anteriormente reconhecida como uma solução inovadora de anotações habilitada para IA, Superpowered, uma startup recentemente apoiada pelo icônico acelerador de startups Y Combinator, está atualmente embarcando em uma nova jornada. A empresa está agitando a indústria de tecnologia à medida que se transforma no Vapi, um provedor de API inovador especialmente projetado para criar assistentes de IA sofisticados, com som natural e baseados em voz.

Fundada em 2020 por Jordan Dearsley e Nikhil Gupta, a Superpowered provou ser lucrativa ao longo de sua jornada de três anos, atraindo mais de 10.000 usuários semanais, conforme relatado pelo Y Combinator em junho. Apesar da mudança de foco, a empresa mantém as soluções da Superpowered, com planos de nomear um novo líder para sustentar e impulsionar o crescimento.

Ao longo de sua existência, a Superpowered/Vapi conseguiu garantir cerca de US$ 2,1 milhões em financiamento inicial de investidores conceituados, como Kleiner Perkins e Abstract Ventures.

O recém-nascido Vapi visa capacitar os desenvolvedores com uma API exclusiva que simplifica o processo de criação de bots. A API permite que os desenvolvedores criem bots sofisticados usando prompts simples, configurando o bot atrás de um número de telefone. Além disso, o Vapi apresenta uma integração SDK, permitindo que os desenvolvedores incorporem o bot em sites e aplicativos móveis de forma integrada.

Em uma conversa recente com o TechCrunch, Dearsley esclareceu a inspiração por trás da criação do Vapi. Ele compartilhou como sua mudança para São Francisco, subsequente isolamento de familiares e amigos que residiam em um fuso horário diferente, levou ao desenvolvimento de um companheiro de bot virtual de IA. No entanto, as soluções existentes estavam longe de ser perfeitas. Frustrado pelas respostas não naturais dos bots e pelas interrupções perturbadoras, Dearsley estava determinado a criar um assistente de IA que pudesse replicar conversas semelhantes às humanas. Este projeto apaixonante abriu o caminho para o nascimento do Vapi.

O Vapi funciona integrando uma série de APIs de terceiros, o que resulta em uma plataforma de conversação por voz abrangente e versátil. A plataforma atualmente integra Twilio para telefonia, Deepgram para transcrição, Daily para streaming de áudio, OpenAI para respostas e PlayHT para recursos de conversão de texto em fala.

Um dos clientes da Vapi, ScaleConvo, uma startup apoiada pela YC, está utilizando as soluções da Vapi para lançar bots de conversação para equipes de vendas e empresas de administração de propriedades. Embora a lista de clientes Vapi permaneça não revelada, o lançamento de sua API inovadora com os produtos Vapi Phone e Vapi Web abre uma nova era de comunicação virtual semelhante à humana.

Em uma era em que AppMaster, uma plataforma no-code reconhecida, está capacitando milhares de clientes a desenvolver de forma rápida e fácil aplicativos back-end, web e móveis, os esforços da Vapi para trazer assistentes de voz com tecnologia de IA exigem um espírito semelhante de simplificação e aceleração tecnológica processos. A sua transição significa não apenas a evolução de uma única startup, mas um reflexo da tendência crescente de aproveitar a IA de ponta para criar soluções mais eficientes e fáceis de utilizar.