Od Y Combinator do transformacji Voice API: Superpower ponownie pojawia się jako Vapi

Startup Superpowered, wcześniej uznawany za przełomowe rozwiązanie do robienia notatek opartego na sztucznej inteligencji, niedawno wspierany przez kultowy akcelerator startupów Y Combinator, wyrusza obecnie w nową podróż. Firma robi furorę w branży technologicznej, przekształcając się w Vapi, innowacyjnego dostawcę API, specjalnie zaprojektowanego do tworzenia wyrafinowanych, naturalnie brzmiących asystentów AI opartych na głosie.

Jak podał Y Combinator w czerwcu, firma Superpowered, założona w 2020 roku przez Jordan Dearsley i Nikhil Gupta, okazała się rentowna w ciągu swojej trzyletniej działalności, przyciągając ponad 10 000 użytkowników tygodniowo. Pomimo zmiany punktu ciężkości firma utrzymuje rozwiązania Superpowered i planuje mianować nowego lidera, który będzie wspierał i napędzał dalszy rozwój.

Przez cały okres swojego istnienia Superpowered/Vapi udało się pozyskać fundusze zalążkowe o wartości około 2,1 miliona dolarów od cenionych inwestorów, takich jak Kleiner Perkins i Abstract Ventures.

Nowo narodzony Vapi ma na celu zapewnienie programistom unikalnego API, które upraszcza proces tworzenia bota. Interfejs API umożliwia programistom tworzenie wyrafinowanych botów za pomocą prostych podpowiedzi, konfigurując bota za numerem telefonu. Co więcej, Vapi posiada integrację z SDK, umożliwiając programistom bezproblemowe włączenie bota do stron internetowych i aplikacji mobilnych.

W niedawnej rozmowie z TechCrunch Dearsley rzucił światło na inspirację stojącą za stworzeniem Vapi. Opowiedział, jak przeprowadzka do San Francisco i późniejsza izolacja od rodziny i przyjaciół przebywających w innej strefie czasowej doprowadziły do ​​opracowania wirtualnego bota-towarzysza AI. Istniejące rozwiązania były jednak dalekie od doskonałości. Sfrustrowany nienaturalnymi reakcjami botów i rozpraszającymi przerwami, Dearsley postanowił stworzyć asystenta AI, który byłby w stanie naśladować ludzką rozmowę. Ten projekt pełen pasji ostatecznie utorował drogę do narodzin Vapi.

Vapi działa poprzez integrację szeregu interfejsów API innych firm, co skutkuje kompleksową i wszechstronną platformą rozmów głosowych. Platforma integruje obecnie Twilio do telefonii, Deepgram do transkrypcji, Daily do strumieniowego przesyłania dźwięku, OpenAI do odpowiedzi i PlayHT do przetwarzania tekstu na mowę.

Jeden z klientów Vapi, ScaleConvo, startup wspierany przez YC, wykorzystuje rozwiązania Vapi do uruchamiania botów konwersacyjnych dla zespołów sprzedaży i firm zarządzających nieruchomościami. Chociaż lista klientów Vapi pozostaje nieujawniona, uruchomienie innowacyjnego API z produktami Vapi Phone i Vapi Web otwiera nową erę wirtualnej komunikacji na poziomie ludzkim.

W czasach, gdy AppMaster, uznana platforma no-code, umożliwia tysiącom klientów szybkie i łatwe tworzenie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, wysiłki Vapi mające na celu wprowadzenie asystentów głosowych opartych na sztucznej inteligencji wymagają podobnego ducha upraszczania i przyspieszania technologii procesy. Jej przejście oznacza nie tylko ewolucję pojedynczego startupu, ale odzwierciedlenie rosnącego trendu wykorzystywania najnowocześniejszej sztucznej inteligencji do tworzenia bardziej wydajnych i przyjaznych dla użytkownika rozwiązań.