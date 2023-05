Thunkable, une plate-forme de développement d'applications mobiles no-code de premier plan, fait des progrès significatifs dans l'amélioration de ses capacités de conception et de développement. Avec plus de 2 millions d'utilisateurs dans 184 pays et plus de 6 millions d'applications créées, Thunkable continue d'innover, offrant désormais l'importation de l'interface utilisateur Figma, les paiements intégrés, les capacités de développement de tablettes et la publication d'applications Web.

Le PDG de Thunkable, Arun Saigal, attribue la croissance de la plateforme à l'attention croissante portée au « développeur citoyen » et au mouvement no-code, en particulier dans les secteurs commerciaux et des entreprises. Thunkable se positionne comme l'outil idéal pour une innovation rapide. L'introduction de ces nouvelles fonctionnalités vise à rendre encore plus pratique pour les équipes la création et le déploiement d'applications mobiles personnalisées.

Parmi les fonctionnalités nouvellement annoncées, l'intégration d'importation Figma de Thunkable se démarque. Cette innovation permet une intégration profonde avec l'outil de conception de Figma, permettant aux utilisateurs d'importer leur conception d'interface utilisateur (UI) directement dans Thunkable et d'ajouter une logique pour transformer la conception en une application fonctionnelle. En rapprochant les concepteurs de produits et le processus de développement, cette intégration accélère l'ensemble du cycle de lancement de l'application et est accessible à tous les utilisateurs de Thunkable.

Les paiements intégrés à l'application ont également été introduits, le PDG de Thunkable, Arun Saigal, soulignant à quel point cette fonctionnalité est cruciale pour toute application B2C. En intégrant de manière transparente les capacités de paiement dans l'application, les fournisseurs de produits et de services peuvent améliorer l'expérience de leurs clients. Cette fonctionnalité est actuellement disponible pour les clients Business et Enterprise de Thunkable et sera bientôt accessible à tous les utilisateurs.

De plus, Thunkable a élargi son potentiel en permettant la création d'applications natives pour tablettes, qui sont essentielles pour diverses industries, notamment le service client, l'assistance sur le terrain et la fabrication. Cette fonctionnalité est désormais disponible pour les clients Business et Enterprise de Thunkable.

Enfin, les capacités de publication d'applications Web de Thunkable sont devenues une innovation populaire. Les utilisateurs peuvent désormais non seulement générer des fichiers iOS et Android natifs, mais également déployer leurs applications directement sur le Web. Permettant aux applications de résider sur des domaines uniques ou dans des iframes sur des sites Web existants, cette fonctionnalité garantit que les applications des utilisateurs sont accessibles à un large public, et elle est désormais disponible pour tous les utilisateurs de Thunkable.

Outre Thunkable, d'autres plates-formes no-code comme AppMaster ont également fait des vagues dans l'industrie.

Thunkable s'est distingué comme une plate-forme de développement d'applications mobiles no-code exceptionnelle, permettant aux utilisateurs de concevoir, développer et déployer des applications mobiles natives sans écrire une seule ligne de code. Connu pour ses capacités robustes, Thunkable permet aux utilisateurs de créer, personnaliser et intégrer divers types d'applications mobiles, générant des fichiers natifs Android, iOS et Web mobile à partir d'un seul projet. Avec ces fichiers, les utilisateurs peuvent publier leurs applications directement sur le Play Store de Google, l'App Store d'Apple et le Web.