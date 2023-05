Thunkable, een toonaangevend ontwikkelplatform voor mobiele apps no-code, boekt aanzienlijke vooruitgang bij het verbeteren van zijn ontwerp- en ontwikkelingsmogelijkheden. Met meer dan 2 miljoen gebruikers in 184 landen en meer dan 6 miljoen gemaakte apps, blijft Thunkable innoveren en biedt het nu Figma UI-import, in-app-betalingen, tabletontwikkelingsmogelijkheden en web-app-publicatie.

CEO van Thunkable, Arun Saigal, schrijft de groei van het platform toe aan de toenemende focus op de 'burgerontwikkelaar' en de no-code beweging, vooral in de commerciële en zakelijke sector. Thunkable heeft zichzelf gepositioneerd als de ideale tool voor snelle innovatie. De introductie van deze nieuwe functies is bedoeld om het voor teams nog gemakkelijker te maken om op maat gemaakte mobiele apps te maken en te implementeren.

Onder de nieuw aangekondigde functies valt de Figma Import-integratie van Thunkable op. Deze innovatie maakt diepe integratie met de ontwerptool van Figma mogelijk, waardoor gebruikers hun gebruikersinterface (UI)-ontwerp rechtstreeks in Thunkable kunnen importeren en logica kunnen toevoegen om het ontwerp om te zetten in een functionele app. Door productontwerpers en het ontwikkelingsproces dichter bij elkaar te brengen, versnelt deze integratie de hele app-lanceringscyclus en is toegankelijk voor alle Thunkable-gebruikers.

In-app-betalingen zijn ook geïntroduceerd, waarbij Arun Saigal, CEO van Thunkable, benadrukte hoe cruciaal deze functie is voor elke B2C-app. Door naadloos in-app-betalingsmogelijkheden te integreren, kunnen product- en serviceproviders de ervaring van hun klanten verbeteren. Deze functie is momenteel beschikbaar voor de Business- en Enterprise-klanten van Thunkable en zal binnenkort voor alle gebruikers toegankelijk zijn.

Bovendien heeft Thunkable zijn potentieel uitgebreid door de creatie van native tablet-applicaties mogelijk te maken, die essentieel zijn voor verschillende industrieën, waaronder klantenservice, buitendienst en productie. Deze functie is nu beschikbaar voor de Business- en Enterprise-klanten van Thunkable.

Ten slotte zijn de publicatiemogelijkheden voor web-apps van Thunkable naar voren gekomen als een populaire innovatie. Gebruikers kunnen nu niet alleen native iOS- en Android-bestanden genereren, maar hun apps ook rechtstreeks op internet implementeren. Door apps toe te staan zich op unieke domeinen of binnen iframes op bestaande websites te bevinden, zorgt deze functie ervoor dat de apps van gebruikers toegankelijk zijn voor een breed publiek, en is nu beschikbaar voor alle Thunkable-gebruikers.

Behalve Thunkable hebben ook andere no-code platforms zoals AppMaster furore gemaakt in de branche.

Thunkable onderscheidt zich als een uitzonderlijk platform voor het ontwikkelen van mobiele apps no-code, waarmee gebruikers native mobiele apps kunnen ontwerpen, ontwikkelen en implementeren zonder een enkele regel code te hoeven schrijven. Bekend om zijn robuuste mogelijkheden, stelt Thunkable gebruikers in staat om verschillende soorten mobiele apps te maken, aan te passen en te integreren, waarbij native Android-, iOS- en mobiele webbestanden vanuit één project worden gegenereerd. Met deze bestanden kunnen gebruikers hun applicaties rechtstreeks publiceren in de Play Store van Google, de App Store van Apple en op internet.