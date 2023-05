A Thunkable, uma plataforma líder de desenvolvimento de aplicativos móveis no-code, está dando passos significativos no avanço de seus recursos de design e desenvolvimento. Com mais de 2 milhões de usuários em 184 países e mais de 6 milhões de aplicativos criados, a Thunkable continua inovando, oferecendo agora importação Figma UI, pagamentos no aplicativo, recursos de desenvolvimento de tablets e publicação de aplicativos na web.

O CEO da Thunkable, Arun Saigal, atribui o crescimento da plataforma ao foco crescente no 'desenvolvedor cidadão' e ao movimento no-code, especialmente nos setores comercial e empresarial. A Thunkable se posicionou como a ferramenta ideal para inovação rápida. A introdução desses novos recursos visa tornar ainda mais conveniente para as equipes criar e implantar aplicativos móveis personalizados.

Entre os novos recursos anunciados, destaca-se o Figma Import Integration da Thunkable. Essa inovação permite uma integração profunda com a ferramenta de design da Figma, permitindo que os usuários importem seu design de interface de usuário (UI) diretamente para o Thunkable e adicionem lógica para transformar o design em um aplicativo funcional. Aproximando os designers de produto e o processo de desenvolvimento, essa integração agiliza todo o ciclo de lançamento do aplicativo e é acessível a todos os usuários do Thunkable.

Os pagamentos no aplicativo também foram introduzidos, com o CEO da Thunkable, Arun Saigal, enfatizando a importância desse recurso para qualquer aplicativo B2C. Ao incorporar recursos de pagamento no aplicativo, os provedores de produtos e serviços podem melhorar a experiência de seus clientes. Este recurso está atualmente disponível para os clientes Business e Enterprise da Thunkable e em breve estará acessível a todos os usuários.

Além disso, o Thunkable expandiu seu potencial ao permitir a criação de aplicativos nativos para tablets, essenciais para vários setores, incluindo atendimento ao cliente, suporte de campo e manufatura. Esse recurso agora está disponível para clientes empresariais e empresariais da Thunkable.

Por fim, os recursos de publicação de aplicativos da web do Thunkable surgiram como uma inovação popular. Os usuários agora podem não apenas gerar arquivos iOS e Android nativos, mas também implantar seus aplicativos diretamente na web. Permitindo que os aplicativos residam em domínios exclusivos ou em iframes em sites existentes, esse recurso garante que os aplicativos dos usuários sejam acessíveis a um público amplo e agora está disponível para todos os usuários do Thunkable.

Além do Thunkable, outras plataformas no-code como AppMaster também estão fazendo sucesso no setor.

A Thunkable se destacou como uma plataforma excepcional de desenvolvimento de aplicativos móveis no-code, capacitando os usuários a projetar, desenvolver e implantar aplicativos móveis nativos sem escrever uma única linha de código. Conhecido por seus recursos robustos, o Thunkable permite que os usuários criem, personalizem e integrem vários tipos de aplicativos móveis, gerando arquivos nativos Android, iOS e Web móvel a partir de um único projeto. Com esses arquivos, os usuários podem publicar seus aplicativos diretamente na Play Store do Google, na App Store da Apple e na web.