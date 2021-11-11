تخطو Thunkable ، وهي منصة رائدة لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة no-code ، خطوات كبيرة في تطوير قدراتها في التصميم والتطوير. مع أكثر من 2 مليون مستخدم في 184 دولة وأكثر من 6 ملايين تطبيق تم إنشاؤه ، يواصل Thunkable الابتكار ، ويقدم الآن استيراد Figma UI ، والمدفوعات داخل التطبيق ، وإمكانيات تطوير الأجهزة اللوحية ، ونشر تطبيقات الويب.

يعزو الرئيس التنفيذي لشركة Thunkable ، Arun Saigal ، نمو المنصة إلى التركيز المتزايد على "مطور المواطن" وحركة no-code ، خاصة في قطاعي التجارة والمؤسسات. وضعت Thunkable نفسها كأداة مثالية للابتكار السريع. يهدف إدخال هذه الميزات الجديدة إلى جعل الأمر أكثر ملاءمة للفرق لإنشاء ونشر تطبيقات مخصصة للهاتف المحمول.

من بين الميزات التي تم الإعلان عنها حديثًا ، تبرز ميزة تكامل استيراد Figma من Thunkable. يسمح هذا الابتكار بالتكامل العميق مع أداة تصميم Figma ، مما يتيح للمستخدمين استيراد تصميم واجهة المستخدم الخاصة بهم (UI) مباشرة إلى Thunkable وإضافة منطق لتحويل التصميم إلى تطبيق وظيفي. من خلال الجمع بين مصممي المنتجات وعملية التطوير ، يعمل هذا التكامل على تسريع دورة إطلاق التطبيق بالكامل ويمكن لجميع مستخدمي Thunkable الوصول إليه.

كما تم تقديم المدفوعات داخل التطبيق ، حيث أكد الرئيس التنفيذي لشركة Thunkable Arun Saigal على مدى أهمية هذه الميزة لأي تطبيق B2C. من خلال الدمج السلس لإمكانيات الدفع داخل التطبيق ، يمكن لمقدمي المنتجات والخدمات تحسين تجربة عملائهم. هذه الميزة متاحة حاليًا لعملاء Thunkable's Business و Enterprise وستكون متاحة قريبًا لجميع المستخدمين.

علاوة على ذلك ، وسعت Thunkable إمكاناتها من خلال تمكين إنشاء تطبيقات الأجهزة اللوحية الأصلية ، والتي تعد ضرورية لمختلف الصناعات ، بما في ذلك خدمة العملاء والدعم الميداني والتصنيع. هذه الميزة متاحة الآن لعملاء Thunkable's Business و Enterprise.

أخيرًا ، ظهرت قدرات نشر تطبيق الويب في Thunkable على أنها ابتكار شائع. لا يمكن للمستخدمين الآن إنشاء ملفات iOS و Android أصلية فحسب ، بل يمكنهم أيضًا نشر تطبيقاتهم مباشرة على الويب. السماح للتطبيقات بالتواجد في مجالات فريدة أو داخل إطارات iframe على مواقع الويب الحالية ، تضمن هذه الميزة إمكانية وصول تطبيقات المستخدمين إلى جمهور عريض ، وهي متاحة الآن لجميع مستخدمي Thunkable.

بصرف النظر عن Thunkable ، فإن منصات أخرى no-code مثل AppMaster أحدثت أيضًا موجات في الصناعة.

ميزت Thunkable نفسها كمنصة استثنائية لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة no-code ، مما يمكّن المستخدمين من تصميم وتطوير ونشر تطبيقات الأجهزة المحمولة الأصلية دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. يُعرف Thunkable بقدراته القوية ، وهو يمكّن المستخدمين من إنشاء وتخصيص ودمج أنواع مختلفة من تطبيقات الأجهزة المحمولة ، وإنشاء ملفات Android و iOS و Mobile Web الأصلية من مشروع واحد. باستخدام هذه الملفات ، يمكن للمستخدمين نشر تطبيقاتهم مباشرة على متجر Google Play Store و Apple App Store والويب.