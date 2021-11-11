Önde gelen bir no-code mobil uygulama geliştirme platformu olan Thunkable, tasarım ve geliştirme yeteneklerini geliştirmede önemli adımlar atıyor. 184 ülkede 2 milyondan fazla kullanıcı ve oluşturulan 6 milyondan fazla uygulama ile Thunkable, şimdi Figma UI içe aktarma, uygulama içi ödemeler, tablet geliştirme yetenekleri ve web uygulaması yayınlama sunarak yenilik yapmaya devam ediyor.

Thunkable'ın CEO'su Arun Saigal, platformun büyümesini, özellikle ticari ve kurumsal sektörlerde 'vatandaş geliştiriciye' ve no-code harekete artan odaklanmaya bağlıyor. Thunkable, kendisini hızlı inovasyon için ideal bir araç olarak konumlandırdı. Bu yeni özelliklerin tanıtımı, ekiplerin özelleştirilmiş mobil uygulamalar oluşturmasını ve dağıtmasını daha da kolay hale getirmeyi amaçlıyor.

Yeni duyurulan özellikler arasında Thunkable'ın Figma Import Entegrasyonu öne çıkıyor. Bu yenilik, kullanıcıların kullanıcı arabirimi (UI) tasarımlarını doğrudan Thunkable'a aktarmalarını ve tasarımı işlevsel bir uygulamaya dönüştürmek için mantık eklemelerini sağlayarak, Figma'nın tasarım aracıyla derin entegrasyona olanak tanır. Ürün tasarımcılarını ve geliştirme sürecini birbirine yaklaştıran bu entegrasyon, tüm uygulama başlatma döngüsünü hızlandırır ve tüm Thunkable kullanıcıları tarafından erişilebilir.

Thunkable CEO'su Arun Saigal, bu özelliğin herhangi bir B2C uygulaması için ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak uygulama içi ödemeler de tanıtıldı. Ürün ve hizmet sağlayıcılar, uygulama içi ödeme özelliklerini sorunsuz bir şekilde birleştirerek müşterilerinin deneyimini iyileştirebilir. Bu özellik şu anda Thunkable'ın Ticari ve Kurumsal müşterileri tarafından kullanılabilir ve yakında tüm kullanıcılar tarafından erişilebilir olacaktır.

Ayrıca Thunkable, müşteri hizmetleri, saha desteği ve üretim dahil olmak üzere çeşitli endüstriler için gerekli olan yerel tablet uygulamalarının oluşturulmasını sağlayarak potansiyelini genişletti. Bu özellik artık Thunkable'ın Ticari ve Kurumsal müşterileri tarafından kullanılabilir.

Son olarak, Thunkable'ın web uygulaması yayınlama yetenekleri popüler bir yenilik olarak ortaya çıktı. Kullanıcılar artık yalnızca yerel iOS ve Android dosyaları oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda uygulamalarını doğrudan web'e dağıtabiliyor. Uygulamaların mevcut web sitelerinde benzersiz etki alanlarında veya iframe'lerde bulunmasına izin veren bu özellik, kullanıcıların uygulamalarının geniş bir kitle tarafından erişilebilir olmasını sağlar ve artık tüm Thunkable kullanıcıları tarafından kullanılabilir.

Thunkable dışında, AppMaster gibi diğer no-code platformlar da sektörde dalgalar yaratıyor.

Thunkable, kullanıcıların tek bir satır kod yazmadan yerel mobil uygulamalar tasarlamasına, geliştirmesine ve devreye almasına olanak tanıyan olağanüstü bir no-code mobil uygulama geliştirme platformu olarak öne çıkıyor. Sağlam yetenekleriyle tanınan Thunkable, kullanıcıların tek bir projeden yerel Android, iOS ve Mobil Web dosyaları oluşturarak çeşitli mobil uygulama türleri oluşturmasına, özelleştirmesine ve entegre etmesine olanak tanır. Kullanıcılar bu dosyalarla uygulamalarını doğrudan Google'ın Play Store'unda, Apple'ın App Store'unda ve web'de yayınlayabilir.