Thunkable, una delle principali piattaforme di sviluppo di app per dispositivi mobili no-code, sta compiendo passi da gigante nell'avanzamento delle sue capacità di progettazione e sviluppo. Con oltre 2 milioni di utenti in 184 paesi e oltre 6 milioni di app create, Thunkable continua a innovare, offrendo ora importazione dell'interfaccia utente Figma, pagamenti in-app, funzionalità di sviluppo per tablet e pubblicazione di app Web.

Il CEO di Thunkable, Arun Saigal, attribuisce la crescita della piattaforma alla crescente attenzione rivolta allo "sviluppatore cittadino" e al movimento no-code, in particolare nei settori commerciale e aziendale. Thunkable si è posizionato come lo strumento ideale per una rapida innovazione. L'introduzione di queste nuove funzionalità mira a rendere ancora più conveniente per i team creare e distribuire app mobili personalizzate.

Tra le funzionalità appena annunciate, spicca l'integrazione dell'importazione Figma di Thunkable. Questa innovazione consente una profonda integrazione con lo strumento di progettazione di Figma, consentendo agli utenti di importare il design dell'interfaccia utente (UI) direttamente in Thunkable e aggiungere la logica per trasformare il design in un'app funzionale. Avvicinando i progettisti di prodotti e il processo di sviluppo, questa integrazione accelera l'intero ciclo di lancio dell'app ed è accessibile a tutti gli utenti di Thunkable.

Sono stati introdotti anche i pagamenti in-app, con il CEO di Thunkable Arun Saigal che sottolinea quanto sia cruciale questa funzionalità per qualsiasi app B2C. Incorporando perfettamente funzionalità di pagamento in-app, i fornitori di prodotti e servizi possono migliorare l'esperienza dei propri clienti. Questa funzionalità è attualmente disponibile per i clienti Business ed Enterprise di Thunkable e sarà presto accessibile a tutti gli utenti.

Inoltre, Thunkable ha ampliato il suo potenziale consentendo la creazione di applicazioni tablet native, essenziali per vari settori, tra cui il servizio clienti, il supporto sul campo e la produzione. Questa funzione è ora disponibile per i clienti Business ed Enterprise di Thunkable.

Infine, le funzionalità di pubblicazione di app Web di Thunkable sono emerse come un'innovazione popolare. Gli utenti ora possono non solo generare file iOS e Android nativi, ma anche distribuire le proprie app direttamente sul Web. Consentendo alle app di risiedere su domini univoci o all'interno di iframe su siti Web esistenti, questa funzione garantisce che le app degli utenti siano accessibili a un vasto pubblico ed è ora disponibile per tutti gli utenti di Thunkable.

Oltre a Thunkable, anche altre piattaforme no-code come AppMaster hanno fatto scalpore nel settore.

Thunkable si è distinto come un'eccezionale piattaforma di sviluppo di app mobili no-code, consentendo agli utenti di progettare, sviluppare e distribuire app mobili native senza scrivere una sola riga di codice. Conosciuto per le sue robuste capacità, Thunkable consente agli utenti di creare, personalizzare e integrare vari tipi di app mobili, generando file nativi Android, iOS e Web mobile da un singolo progetto. Con questi file, gli utenti possono pubblicare le loro applicazioni direttamente sul Play Store di Google, sull'App Store di Apple e sul Web.