Thunkable, ведущая платформа для разработки мобильных приложений no-code, добилась значительных успехов в расширении своих возможностей проектирования и разработки. С более чем 2 миллионами пользователей в 184 странах и более чем 6 миллионами созданных приложений Thunkable продолжает внедрять инновации, теперь предлагая импорт пользовательского интерфейса Figma, платежи в приложениях, возможности разработки планшетов и публикацию веб-приложений.

Генеральный директор Thunkable Арун Сайгал объясняет рост платформы растущим вниманием к «гражданскому разработчику» и движению no-code, особенно в коммерческом и корпоративном секторах. Thunkable позиционирует себя как идеальный инструмент для быстрых инноваций. Внедрение этих новых функций призвано сделать создание и развертывание настраиваемых мобильных приложений еще более удобным для команд.

Среди недавно анонсированных функций выделяется интеграция импорта Figma от Thunkable. Это новшество обеспечивает глубокую интеграцию с инструментом проектирования Figma, позволяя пользователям импортировать свой дизайн пользовательского интерфейса (UI) непосредственно в Thunkable и добавлять логику для преобразования дизайна в функциональное приложение. Эта интеграция, объединяющая дизайнеров продукта и процесс разработки, ускоряет весь цикл запуска приложения и доступна для всех пользователей Thunkable.

Также были введены платежи в приложении, и генеральный директор Thunkable Арун Сайгал подчеркнул, насколько важна эта функция для любого приложения B2C. Беспрепятственно внедряя возможности оплаты в приложениях, поставщики продуктов и услуг могут повысить качество обслуживания своих клиентов. Эта функция в настоящее время доступна для клиентов Thunkable Business и Enterprise и скоро будет доступна для всех пользователей.

Кроме того, Thunkable расширил свой потенциал, позволив создавать собственные приложения для планшетов, которые необходимы для различных отраслей, включая обслуживание клиентов, поддержку на местах и производство. Эта функция теперь доступна для клиентов Thunkable Business и Enterprise.

Наконец, возможности публикации веб-приложений Thunkable стали популярной инновацией. Теперь пользователи могут не только создавать нативные файлы для iOS и Android, но и развертывать свои приложения непосредственно в Интернете. Разрешая приложениям размещаться в уникальных доменах или в фреймах на существующих веб-сайтах, эта функция гарантирует, что приложения пользователей доступны для широкой аудитории, и теперь она доступна для всех пользователей Thunkable.

Помимо Thunkable, другие платформы no-code такие как AppMaster также произвели фурор в отрасли.

Thunkable зарекомендовала себя как исключительная платформа для разработки мобильных приложений no-code, позволяющая пользователям проектировать, разрабатывать и развертывать нативные мобильные приложения без написания единой строки кода. Известный своими надежными возможностями, Thunkable позволяет пользователям создавать, настраивать и интегрировать различные типы мобильных приложений, создавая собственные файлы Android, iOS и Mobile Web из одного проекта. С помощью этих файлов пользователи могут публиковать свои приложения непосредственно в Google Play Store, Apple App Store и в Интернете.