Thunkable 是领先的no-code移动应用程序开发平台，在提升其设计和开发能力方面取得了重大进展。 Thunkable 在 184 个国家/地区拥有超过 200 万用户，创建了超过 600 万个应用程序，它不断创新，现在提供 Figma UI 导入、应用程序内支付、平板电脑开发功能和网络应用程序发布。

Thunkable 的首席执行官 Arun Saigal 将该平台的增长归因于对“公民开发者”和no-code运动的日益关注，尤其是在商业和企业领域。 Thunkable 将自己定位为快速创新的理想工具。这些新功能的引入旨在让团队更方便地创建和部署定制化移动应用程序。

在新发布的功能中，Thunkable 的 Figma Import Integration 脱颖而出。这项创新允许与 Figma 的设计工具深度集成，使用户能够将他们的用户界面 (UI) 设计直接导入 Thunkable 并添加逻辑以将设计转换为功能性应用程序。这种集成将产品设计师和开发过程更紧密地结合在一起，加快了整个应用程序的启动周期，并且所有 Thunkable 用户都可以访问。

还引入了应用内支付，Thunkable 首席执行官 Arun Saigal 强调了此功能对于任何 B2C 应用程序的重要性。通过无缝整合应用内支付功能，产品和服务提供商可以改善客户的体验。此功能目前可供 Thunkable 的商业和企业客户使用，很快将可供所有用户使用。

此外，Thunkable 通过支持创建原生平板电脑应用程序来扩展其潜力，这对于包括客户服务、现场支持和制造在内的各个行业都是必不可少的。 Thunkable 的商业和企业客户现在可以使用此功能。

最后，Thunkable 的网络应用程序发布功能已成为一项流行的创新。用户现在不仅可以生成本机 iOS 和 Android 文件，还可以将他们的应用程序直接部署到网络上。允许应用程序驻留在独特的域或现有网站的 iframe 中，此功能可确保用户的应用程序可供广泛的受众访问，并且现在所有 Thunkable 用户都可以使用。

除了 Thunkable， AppMaster等其他no-code平台也在业界掀起波澜。

Thunkable 以卓越的no-code移动应用程序开发平台而著称，使用户无需编写一行代码即可设计、开发和部署本机移动应用程序。 Thunkable 以其强大的功能而闻名，使用户能够创建、定制和集成各种类型的移动应用程序，从单个项目生成原生 Android、iOS 和移动 Web 文件。使用这些文件，用户可以将他们的应用程序直接发布到 Google 的 Play Store、Apple 的 App Store 和网络。