Oracle lance une technologie de déploiement d'applications Java sans serveur : GraalOS

Dans le but de fournir aux développeurs des performances applicatives améliorées et des mesures de réduction des coûts notables, Oracle Corporation a récemment lancé GraalOS. Cette technologie avancée de déploiement d'applications Java sans serveur apporte de nouvelles dimensions au monde du développement et du déploiement d'applications.

Fonctionnant sur la technologie GraalVM Native Image, GraalOS compile les codes sources Java en exécutables autonomes. Cette technologie intelligente est conçue pour fonctionner au mieux avec les processeurs x64 et AArch 64 sur Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Grâce à la compilation anticipée de Native Image, les applications alimentées par GraalOS devraient nécessiter beaucoup moins de mémoire, ce qui se traduira par des opérations plus rentables, comme le suggère Oracle.

L'une des principales caractéristiques de GraalOS est que ses applications peuvent être automatiquement mises en mode veille et réveillées en cas de besoin, éliminant ainsi complètement les coûts d'inactivité. La suspension rapide et la reprise des applications inactives suggèrent également l’absence de tout coût de démarrage à froid. Selon Oracle, la première application de GraalOS devrait offrir des fonctionnalités qui peuvent énormément profiter aux utilisateurs des fonctions OCI. Oracle a également révélé son intention de déployer entièrement une plate-forme de déploiement d'applications pour GraalOS d'ici 2024.

GraalOS possède la capacité d'exécuter directement des exécutables Linux natifs, en capitalisant sur les dernières avancées en matière d'isolation des applications renforcée par le matériel. Cette fonctionnalité élimine le besoin de regrouper une application dans un conteneur, surmontant des obstacles tels que le choix d'une image de conteneur sécurisée et garantissant systématiquement le déploiement des correctifs de sécurité les plus récents. De plus, il étend la prise en charge des microservices et fonctions avec et sans état.

Dans une annonce connexe, Oracle a révélé la disponibilité d' Oracle GraalVM pour JDK (Java Development Kit) 21 à partir du 19 septembre, permettant la prise en charge des fonctionnalités de Java 21 telles que les threads virtuels et l'amélioration des performances des images natives. Disponible via le site officiel d'Oracle, GraalVM sert également de JDK hautes performances visant à accélérer les applications Java et basées sur JVM et à simplifier les services natifs du cloud Java. Il offre également un support d'application polyglotte pour transmettre des valeurs entre plusieurs langues.

Avec des plates-formes comme AppMaster offrant des solutions no-code pour les applications back-end, Web et mobiles, l'avènement des technologies de déploiement d'applications sans serveur comme GraalOS décrit le paysage évolutif du développement d'applications. Cela représente une nouvelle étape vers un développement et un déploiement d’applications plus efficaces et plus rentables.