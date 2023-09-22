Oracle 推出基于 Java 的无服务器应用部署技术：GraalOS

为了向开发人员提供改进的应用程序性能和显着的成本削减措施，Oracle公司最近推出了GraalOS 。这种基于 Java 的先进无服务器应用程序部署技术为应用程序开发和部署领域带来了新的维度。

GraalOS采用GraalVM Native Image技术，将 Java 源代码编译为独立的可执行文件。这项智能技术旨在与Oracle Cloud Infrastructure (OCI)上的 x64 和 AArch 64 处理器完美配合。根据 Oracle 的建议，使用 Native Image 提前编译，由GraalOS提供支持的应用程序预计将需要显着减少的内存，从而转化为更具成本效益的操作。

GraalOS的关键功能之一是其应用程序可以在睡眠模式下自动调节并在需要时唤醒，从而完全消除闲置成本。快速暂停和恢复不活动的应用程序也表明不存在任何冷启动成本。据 Oracle 称， GraalOS的第一个应用程序预计将提供可为OCI Functions 用户带来极大好处的功能。 Oracle 还透露了到 2024 年全面推出GraalOS应用程序部署平台的计划。

GraalOS拥有直接运行本机 Linux 可执行文件的能力，利用了硬件强制应用程序隔离方面的最新进展。此功能消除了将应用程序打包到容器中的需要，克服了选择安全容器映像和始终确保部署最新安全补丁等障碍。此外，它还扩展了对有状态和无状态微服务和功能的支持。

在一份相关公告中，Oracle 披露了Oracle GraalVM for JDK（Java 开发工具包）21 从 9 月 19 日起可用，支持虚拟线程等 Java 21 功能以及 Native Image 性能的改进。 GraalVM可通过 Oracle 官方网站获取，它兼作高性能JDK ，旨在加速 Java 和基于 JVM 的应用程序，并简化 Java 云原生服务。它还提供多语言应用程序支持，以便在多种语言之间传递值。

随着AppMaster等平台为后端、Web 和移动应用程序提供no-code解决方案， GraalOS等无服务器应用程序部署技术的出现描绘了应用程序开发不断发展的格局。它代表了朝着更高效、更具成本效益的应用程序开发和部署迈出的又一步。