تطلق Oracle لأول مرة تقنية نشر التطبيقات المستندة إلى Java بدون خادم: GraalOS

في محاولة لتزويد المطورين بأداء محسّن للتطبيقات وإجراءات ملحوظة لخفض التكاليف، أطلقت شركة Oracle مؤخرًا GraalOS. توفر تقنية نشر التطبيقات المتقدمة المستندة إلى Java بدون خادم أبعادًا جديدة لعالم تطوير التطبيقات ونشرها.

يعمل GraalOS ، الذي يعمل باستخدام تقنية GraalVM Native Image ، على تجميع أكواد مصدر Java في ملفات تنفيذية مستقلة. تم تصميم هذه التقنية الذكية لتعمل بشكل أفضل مع معالجات x64 وAArch 64 الموجودة على Oracle Cloud Infrastructure (OCI). باستخدام التجميع المسبق للصور الأصلية، من المتوقع أن تتطلب التطبيقات التي تدعمها GraalOS ذاكرة أقل بكثير، مما يؤدي إلى عمليات أكثر فعالية من حيث التكلفة، كما اقترحت Oracle.

إحدى الميزات الرئيسية لنظام GraalOS هي أنه يمكن تشغيل تطبيقاته تلقائيًا في وضع السكون وتنشيطها عند الحاجة، مما يلغي تكاليف الخمول تمامًا. يشير أيضًا التعليق السريع واستئناف التطبيقات غير النشطة إلى عدم وجود أي تكلفة للبدء البارد. وفقًا لشركة Oracle، من المتوقع أن يقدم التطبيق الأول لنظام GraalOS ميزات يمكن أن تفيد مستخدمي OCI Functions بشكل كبير. كشفت Oracle أيضًا عن خطط للطرح الكامل لمنصة نشر التطبيقات لنظام GraalOS بحلول عام 2024.

يتميز GraalOS بالقدرة على تشغيل ملفات Linux الأصلية القابلة للتنفيذ مباشرة، مع الاستفادة من أحدث التطورات في عزل التطبيقات التي تفرضها الأجهزة. تلغي هذه الميزة الحاجة إلى تجميع التطبيق في حاوية، والتغلب على العقبات مثل اختيار صورة حاوية آمنة وضمان نشر أحدث تصحيحات الأمان باستمرار. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يقدم الدعم لكل من الخدمات الصغيرة والوظائف ذات الحالة وعديمة الحالة.

في إعلان متصل، كشفت Oracle عن توفر Oracle GraalVM لـ JDK (Java Development Kit) 21 اعتبارًا من 19 سبتمبر، مما يتيح دعم ميزات Java 21 مثل مؤشرات الترابط الافتراضية والتحسينات في أداء الصور الأصلية. يتوفر GraalVM عبر موقع الويب الرسمي لشركة Oracle، وهو بمثابة JDK عالي الأداء يهدف إلى تسريع التطبيقات المستندة إلى Java وJVM، وتبسيط خدمات Java السحابية الأصلية. كما يوفر أيضًا دعمًا لتطبيق متعدد اللغات لتمرير القيم بين لغات متعددة.

مع منصات مثل AppMaster التي تقدم حلولاً no-code للتطبيقات الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، فإن ظهور تقنيات نشر التطبيقات بدون خادم مثل GraalOS يصور المشهد المتطور لتطوير التطبيقات. إنها تمثل خطوة أخرى في الرحلة نحو تطوير ونشر تطبيقات أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة.