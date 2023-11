Oracle introduceert serverloze Java-gebaseerde app-implementatietechnologie: GraalOS

In een poging om ontwikkelaars verbeterde applicatieprestaties en opmerkelijke kostenbesparende maatregelen te bieden, heeft Oracle Corporation onlangs GraalOS gelanceerd. Deze geavanceerde, serverloze, op Java gebaseerde applicatie-implementatietechnologie brengt nieuwe dimensies in de wereld van app-ontwikkeling en -implementatie.

GraalOS werkt op GraalVM Native Image technologie en compileert Java-broncodes in zelfstandige uitvoerbare bestanden. Deze slimme technologie is ontworpen om het beste te werken met x64- en AArch 64-processors op de Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Door gebruik te maken van Native Image-compilatie vooraf, zullen de apps die worden aangedreven door GraalOS naar verwachting aanzienlijk minder geheugen nodig hebben, wat zich vertaalt in kosteneffectievere bewerkingen, zoals voorgesteld door Oracle.

Een van de belangrijkste kenmerken van GraalOS is dat de apps automatisch in de slaapmodus kunnen worden gezet en kunnen worden gewekt wanneer dat nodig is, waardoor inactieve kosten volledig worden geëlimineerd. Een snelle opschorting en hervatting van inactieve toepassingen duidt ook op het ontbreken van koudestartkosten. Volgens Oracle zal de eerste toepassing van GraalOS naar verwachting functies bieden waar gebruikers OCI Functions enorm van kunnen profiteren. Oracle heeft ook plannen onthuld om tegen 2024 een applicatie-implementatieplatform voor GraalOS volledig uit te rollen.

GraalOS beschikt over de mogelijkheid om native uitvoerbare Linux-bestanden rechtstreeks uit te voeren, waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van hardware-afgedwongen applicatie-isolatie. Deze functie elimineert de noodzaak om een ​​applicatie in een container te verpakken, waardoor hindernissen zoals het kiezen van een veilige containerimage worden overwonnen en er consequent voor wordt gezorgd dat de nieuwste beveiligingspatches worden geïmplementeerd. Bovendien breidt het de ondersteuning uit voor zowel stateful als stateless microservices en -functies.

In een daaraan verbonden aankondiging maakte Oracle de beschikbaarheid bekend van Oracle GraalVM voor JDK (Java Development Kit) 21 vanaf 19 september, waardoor ondersteuning mogelijk wordt voor Java 21-functies zoals virtuele threads en verbeteringen in de prestaties van Native Image. GraalVM is beschikbaar via de officiële website van Oracle en fungeert ook als een krachtige JDK, gericht op het versnellen van Java- en JVM-gebaseerde apps en het vereenvoudigen van Java-cloud-native services. Het biedt ook polyglot-toepassingsondersteuning voor het doorgeven van waarden tussen meerdere talen.

Nu platforms als AppMaster no-code oplossingen bieden voor back-end-, web- en mobiele applicaties, geeft de opkomst van serverloze applicatie-implementatietechnologieën zoals GraalOS het evoluerende landschap van applicatie-ontwikkeling weer. Het vertegenwoordigt een nieuwe stap in de richting van efficiëntere en kosteneffectievere app-ontwikkeling en -implementatie.