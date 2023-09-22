Oracle, Sunucusuz Java Tabanlı Uygulama Dağıtım Teknolojisini Tanıttı: GraalOS

Geliştiricilere gelişmiş uygulama performansı ve dikkate değer maliyet düşürücü önlemler sağlamak amacıyla Oracle Corporation yakın zamanda GraalOS piyasaya sürdü. Bu gelişmiş sunucusuz Java tabanlı uygulama dağıtım teknolojisi, uygulama geliştirme ve dağıtım dünyasına yeni boyutlar getiriyor.

GraalVM Native Image teknolojisi üzerinde çalışan GraalOS, Java kaynak kodlarını bağımsız yürütülebilir dosyalar halinde derler. Bu akıllı teknoloji Oracle Cloud Infrastructure (OCI) üzerindeki x64 ve AArch 64 işlemcilerle en iyi şekilde çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Native Image'ın önceden derlenmesini kullanan GraalOS tarafından desteklenen uygulamaların, Oracle tarafından önerildiği gibi önemli ölçüde daha az bellek talep etmesi ve bu da daha uygun maliyetli işlemlere dönüşmesi bekleniyor.

GraalOS temel özelliklerinden biri, uygulamalarının otomatik olarak uyku moduna geçebilmesi ve gerektiğinde uyandırılabilmesi, böylece boşta kalma maliyetlerini tamamen ortadan kaldırmasıdır. Etkin olmayan uygulamaların hızlı bir şekilde askıya alınması ve yeniden başlatılması, herhangi bir soğuk başlatma maliyetinin bulunmadığını da gösterir. Oracle'a göre GraalOS ilk uygulamasının OCI Functions kullanıcılarına büyük fayda sağlayabilecek özellikler sunması bekleniyor. Oracle ayrıca 2024 yılına kadar GraalOS için bir uygulama dağıtım platformunu tamamen kullanıma sunma planlarını da açıkladı.

GraalOS, donanım destekli uygulama yalıtımındaki en son gelişmelerden yararlanarak yerel Linux çalıştırılabilir dosyalarını doğrudan çalıştırma becerisine sahiptir. Bu özellik, bir uygulamayı bir kapsayıcıya paketleme ihtiyacını ortadan kaldırır, güvenli bir kapsayıcı görüntüsü seçme gibi engellerin üstesinden gelir ve en yeni güvenlik yamalarının sürekli olarak dağıtılmasını sağlar. Ek olarak, hem durum bilgisi olan hem de durum bilgisi olmayan mikro hizmetler ve işlevler için desteğin kapsamını genişletir.

Bağlantılı bir duyuruda Oracle, 19 Eylül'den itibaren Oracle GraalVM for JDK (Java Development Kit) 21'in kullanılabilirliğini açıkladı; bu, sanal iş parçacıkları gibi Java 21 özelliklerine destek ve Yerel Görüntü performansında iyileştirmeler sağlıyor. Oracle'ın resmi web sitesi aracılığıyla erişilebilen GraalVM, Java ve JVM tabanlı uygulamaları hızlandırmayı ve Java yerel bulut hizmetlerini basitleştirmeyi amaçlayan yüksek performanslı bir JDK olarak ikiye katlanır. Ayrıca birden fazla dil arasında değer aktarımı için çok dilli uygulama desteği de sunar.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar için no-code çözümler sunan AppMaster gibi platformlarla GraalOS gibi sunucusuz uygulama dağıtım teknolojilerinin ortaya çıkışı, uygulama geliştirmenin gelişen manzarasını tasvir ediyor. Bu, daha verimli ve uygun maliyetli uygulama geliştirme ve dağıtımına yönelik yolculukta yeni bir adımı temsil ediyor.