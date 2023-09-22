Oracle представляет технологию бессерверного развертывания приложений на базе Java: GraalOS

В попытке предоставить разработчикам улучшенную производительность приложений и заметные меры по сокращению затрат, корпорация Oracle недавно запустила GraalOS. Эта передовая бессерверная технология развертывания приложений на основе Java привносит новые измерения в мир разработки и развертывания приложений.

Работая на основе технологии GraalVM Native Image, GraalOS компилирует исходные коды Java в автономные исполняемые файлы. Эта интеллектуальная технология лучше всего работает с процессорами x64 и AArch 64 в Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Ожидается, что при использовании предварительной компиляции Native Image приложения на базе GraalOS будут требовать значительно меньше памяти, что приведет к более экономичным операциям, как предлагает Oracle.

Одной из ключевых особенностей GraalOS является то, что ее приложения могут автоматически переводиться в спящий режим и пробуждаться по мере необходимости, что полностью исключает затраты на простой. Быстрая приостановка и возобновление неактивных приложений также предполагают отсутствие затрат на холодный запуск. По данным Oracle, ожидается, что первое приложение GraalOS предложит функции, которые могут принести огромную пользу пользователям функций OCI. Oracle также объявила о планах полного развертывания платформы развертывания приложений для GraalOS к 2024 году.

GraalOS может похвастаться возможностью запуска собственных исполняемых файлов Linux напрямую, используя последние достижения в аппаратной изоляции приложений. Эта функция устраняет необходимость упаковывать приложение в контейнер, преодолевая такие препятствия, как выбор безопасного образа контейнера и последовательно обеспечивая развертывание новейших исправлений безопасности. Кроме того, он расширяет поддержку микросервисов и функций как с отслеживанием, так и без сохранения состояния.

В сопутствующем объявлении Oracle сообщила о доступности Oracle GraalVM для JDK (Java Development Kit) 21 с 19 сентября, что обеспечивает поддержку таких функций Java 21, как виртуальные потоки и улучшения производительности Native Image. GraalVM, доступный на официальном веб-сайте Oracle, выполняет функцию высокопроизводительного JDK, предназначенного для ускорения работы приложений на базе Java и JVM, а также упрощения собственных облачных сервисов Java. Он также предлагает поддержку полиглотных приложений для передачи значений между несколькими языками.

Благодаря таким платформам, как AppMaster , предлагающим решения no-code для серверных, веб- и мобильных приложений, появление технологий бессерверного развертывания приложений, таких как GraalOS, отражает развивающуюся среду разработки приложений. Это представляет собой еще один шаг на пути к более эффективной и экономичной разработке и развертыванию приложений.