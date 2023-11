Oracle lança tecnologia de implantação de aplicativos baseados em Java sem servidor: GraalOS

Na tentativa de fornecer aos desenvolvedores melhor desempenho de aplicativos e medidas notáveis ​​de redução de custos, a Oracle Corporation lançou recentemente GraalOS. Essa tecnologia avançada de implantação de aplicativos sem servidor baseada em Java traz novas dimensões ao mundo do desenvolvimento e implantação de aplicativos.

Operando na tecnologia GraalVM Native Image, GraalOS compila códigos-fonte Java em executáveis ​​independentes. Essa tecnologia inteligente foi projetada para funcionar melhor com processadores x64 e AArch 64 no Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Usando a compilação antecipada do Native Image, espera-se que os aplicativos desenvolvidos com GraalOS exijam significativamente menos memória, traduzindo-se em operações mais econômicas, conforme sugerido pela Oracle.

Um dos principais recursos do GraalOS é que seus aplicativos podem ser automaticamente ativados no modo de suspensão e ativados quando necessário, eliminando completamente os custos de inatividade. A rápida suspensão e a retomada de aplicações inativas também sugerem a ausência de qualquer custo de partida a frio. De acordo com a Oracle, prevê-se que o primeiro aplicativo do GraalOS ofereça recursos que podem beneficiar imensamente os usuários OCI Functions. A Oracle também revelou planos de lançar totalmente uma plataforma de implantação de aplicativos para GraalOS até 2024.

GraalOS possui a capacidade de executar executáveis ​​nativos do Linux diretamente, aproveitando os mais recentes avanços no isolamento de aplicativos imposto por hardware. Esse recurso elimina a necessidade de empacotar um aplicativo em um contêiner, superando obstáculos como a escolha de uma imagem de contêiner segura e garantindo consistentemente a implantação dos patches de segurança mais recentes. Além disso, ele amplia o suporte para microsserviços e funções com e sem estado.

Em um anúncio conectado, a Oracle divulgou a disponibilidade do Oracle GraalVM para JDK (Java Development Kit) 21 a partir de 19 de setembro, permitindo suporte para recursos do Java 21, como threads virtuais e melhorias no desempenho da imagem nativa. Disponível no site oficial da Oracle, GraalVM funciona como um JDK de alto desempenho que visa acelerar aplicativos baseados em Java e JVM e simplificar os serviços nativos da nuvem Java. Ele também oferece suporte a aplicativos poliglotas para passagem de valores entre vários idiomas.

Com plataformas como AppMaster oferecendo soluções no-code para aplicativos back-end, web e móveis, o advento de tecnologias de implantação de aplicativos sem servidor, como GraalOS, retrata o cenário em evolução do desenvolvimento de aplicativos. Representa mais um avanço na jornada rumo ao desenvolvimento e implantação de aplicativos mais eficientes e econômicos.