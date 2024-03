Speechify bringt die Text-to-Speech-Innovation mit der Einführung von iOS 3.0 auf ein neues Niveau

Die Zukunft des Vorlesens macht einen großen Schritt nach vorne, da Speechify sein neuestes iOS-Anwendungsupdate vorstellt und damit neue Maßstäbe in der Text-to-Speech-Technologie setzt. Die Version 3.0 der App führt eine Reihe erweiterter Funktionen ein, darunter ein überarbeitetes Homepage-Design, Funktionen zum Scannen von Dokumenten, Integrationen mit Gmail und Canvas sowie eine erweiterte Erkundungsseite für In-App-Entdeckungen.

Mit Blick auf den Komfort der Benutzer erweitert die neueste Version von Speechify den einfachen Dateiimport um eine Vielzahl von Quellen wie iOS Files, Google Drive und sogar Kindle. Die verbesserte Scanfunktion ermöglicht den Benutzern eine optimierte Effizienz und ermöglicht nun die schnelle Digitalisierung physischer Dokumente in hörbare Materialien, sodass zwei Buchseiten gleichzeitig gescannt werden können.

Dieses transformative Update bietet Benutzern einen personalisierten täglichen Leseziel-Tracker, der an den Apple Fitness Ring erinnert und ein engagierteres und aktiveres Leseerlebnis fördert. Speechify ist bestrebt, das Lesen zu einem allgegenwärtigen Teil des Lebens der Benutzer zu machen und stellt neue, mit iOS 17 kompatible interaktive Widgets bereit. Diese intuitiven Hilfsmittel erleichtern den schnellen Import von Lesequellen, überwachen Lesemeilensteine ​​und ermöglichen den kontinuierlichen Audiogenuss kürzlich importierter Texte.

Ein herausragendes Merkmal des neuen Updates ist die Gmail-Integration der App, die die Art und Weise, wie Benutzer mit ihren E-Mails interagieren, revolutioniert. Diese Innovation bietet die Möglichkeit, PDF-Anhänge in hörbare Formate zu konvertieren und erstreckt sich auch auf die pädagogische Unterstützung mit Integrationen für Canvas, sodass Schüler nahtlos auf hörbare Hausaufgaben zugreifen können. Darüber hinaus gewährleistet die Integration mit iCloud eine reibungslose Synchronisierung von Dateien mit der App und erhöht so die Zugänglichkeit und Produktivität für den Endbenutzer.

Die mit Speechify 3.0 eingeführte Technologie zum Klonen von Stimmen ist bereit, die Personalisierung in Text-to-Speech-Apps neu zu definieren. Inspiriert von ähnlichen Trends in der Technologiebranche ermöglicht die App den Benutzern, eine individuelle Stimme zu erstellen, die ihre eigene widerspiegelt und eine neuartige Ebene der Auseinandersetzung mit dem Text bietet.

Die neu gestaltete Erkundungsseite innerhalb der App ist Teil der umfassenderen Strategie von Speechify In-App-Inhalte zu produzieren, die die spontane und dynamische Natur von Instagram Stories widerspiegeln. Dadurch fördert die App nicht nur externes Lesematerial, sondern wird auch zum Kurator von Inhalten, die sich auf Produktivität, Selbstverbesserung und Bildungsvielfalt konzentrieren. Mit dieser strategischen Maßnahme soll die Aufmerksamkeit der Nutzer von dem Moment an geweckt werden, in dem sie sich auf die hörbare Lesereise mit der Plattform begeben, da Studien darauf hindeuten, dass sich ihre Bindung an den Dienst nach einer anfänglichen Exposition von etwa 500 Wörtern verstärkt.

Durch die Kombination seiner technologischen Fähigkeiten und Partnerschaftssynergien ist Speechify auf dem besten Weg, eine öffentliche API bereitzustellen, die seine Text-to-Speech-Dienste auf neues Geschäftsfeld ausdehnen wird. Der Mitbegründer des Unternehmens, Tyler Weitzman, unterstreicht sein Engagement für die Erweiterung der Funktionalität der App durch strategische Kooperationen und signalisiert damit einen spannenden Wachstumskurs innerhalb des sich schnell entwickelnden Technologie-Ökosystems.

In der Landschaft der no-code Entwicklung und der nahtlosen Technologieintegration, in der Plattformen wie AppMaster florieren, eröffnet die Erweiterung von Speechify neue Möglichkeiten für Benutzer und Unternehmen gleichermaßen. Durch die Verfeinerung des Hörerlebnisses für seine 23 Millionen Nutzerbasis ist Speechify weiterhin Vorreiter der digitalen Revolution und macht schriftliche Inhalte allgemein zugänglich und deutlich interaktiv. Von E-Mails bis hin zu Lehrmaterialien ist jedes Dokument bereit, von Seite zu Ton zu springen und die Art und Weise, wie wir Informationen konsumieren, zu verändern.