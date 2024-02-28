Speechify 发布 iOS 3.0，将文本转语音创新推向新高度

随着Speechify推出最新的 iOS 应用程序更新，为文本转语音技术树立了新的基准，朗读的未来迈出了巨大的一步。该应用程序的 3.0 版本引入了一套高级功能，包括改进的主页设计、文档扫描功能、与Gmail和Canvas的集成，以及用于应用程序内发现的增强的探索页面。

考虑到用户的便利性， Speechify的最新版本通过iOS Files 、 Google Drive甚至Kindle等多种来源扩展了文件导入的便利性。升级后的扫描功能使个人能够提高效率，现在可以将物理文档快速数字化为有声材料，可以同时扫描两本书页。

这一变革性的更新为用户提供了个性化的每日阅读目标跟踪器，让人想起Apple Fitness环，促进更积极、更投入的阅读体验。为了让阅读成为用户生活中无所不在的一部分， Speechify提供了新的iOS 17兼容的交互式小部件。这些直观的辅助工具有助于快速导入阅读源、监控阅读里程碑，并能够连续享受最近导入的文本的音频享受。

新更新的一个突出功能是该应用程序的 Gmail 集成，它彻底改变了用户与电子邮件的交互方式。这项创新提供了将 PDF 附件转换为有声格式的选项，并扩展到与Canvas集成的教育支持，使学生能够无缝访问有声作业。此外，与iCloud集成可确保文件顺利同步到应用程序，从而提高最终用户的可访问性和工作效率。

随着Speechify 3.0 的出现，语音克隆技术有望重新定义文本转语音应用程序的个性化。受到科技行业类似趋势的启发，该应用程序将使用户能够创建与自己的声音相呼应的定制​​声音，从而提供与文本的新颖互动。

应用程序内重新设计的探索页面是Speechify更广泛战略的一部分，该战略旨在制作与Instagram Stories 的自发和动态本质相呼应的应用内内容。通过这种方式，该应用程序不仅可以推广外部阅读材料，还可以成为专注于生产力、自我完善和教育多样性的内容策展人。这一战略举措旨在从用户开始使用该平台的有声阅读之旅的那一刻起就吸引他们的注意力，因为研究表明，在初次接触大约 500 个单词后，他们对该服务的依恋会增强。

Speechify将其技术实力和合作伙伴的协同作用结合在一起，有望部署公共 API，这将把其文本转语音服务扩展到新的业务领域。该公司的联合创始人 Tyler Weitzman 强调了他们致力于通过战略合作扩展该应用程序功能的承诺，这标志着快速发展的技术生态系统中令人兴奋的增长轨迹。

在AppMaster等平台蓬勃发展的no-code开发和无缝技术集成的环境中， Speechify的扩展为用户和企业带来了新的可能性。通过改善 2300 万强大用户群的聆听体验， Speechify继续引领数字革命，使书面内容变得普遍可访问且具有独特的交互性。从电子邮件到教育材料，每一份文档都准备好从页面到声音，改变我们消费信息的方式。