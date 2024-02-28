Speechify يرتقي بابتكار تحويل النص إلى كلام إلى آفاق جديدة مع إطلاق iOS 3.0

يأخذ مستقبل القراءة بصوت عالٍ قفزة عملاقة إلى الأمام حيث يكشف Speechify عن آخر تحديث لتطبيق iOS، ويضع معايير جديدة في تقنية تحويل النص إلى كلام. يقدم الإصدار 3.0 من التطبيق مجموعة من الميزات المتقدمة، بما في ذلك تصميم متجدد للصفحة الرئيسية، وإمكانيات مسح المستندات ضوئيًا، والتكامل مع Gmail و Canvas ، وصفحة استكشاف محسنة للاكتشافات داخل التطبيق.

مع أخذ راحة المستخدمين في الاعتبار، يعمل الإصدار الأخير من Speechify على توسيع سهولة استيراد الملفات من خلال مجموعة متنوعة من المصادر مثل iOS Files و Google Drive وحتى Kindle. من خلال تمكين الأفراد بكفاءة مبسطة، تسمح ميزة المسح الضوئي المحدثة الآن بالتحويل الرقمي السريع للمستندات المادية إلى مواد مسموعة، مما يسمح بمسح صفحتين من الكتب في وقت واحد.

يوفر هذا التحديث التحويلي للمستخدمين أداة مخصصة لتتبع أهداف القراءة اليومية، تذكرنا بـ Apple Fitness Ring، مما يعزز تجربة قراءة أكثر تفاعلاً ونشاطًا. سعيًا جاهداً لجعل القراءة جزءًا من حياة المستخدمين في كل مكان، يقدم Speechify أدوات تفاعلية جديدة متوافقة مع نظام التشغيل iOS 17. تعمل هذه الوسائل البديهية على تسهيل الاستيراد السريع لمصادر القراءة، ومراقبة معالم القراءة، وتمكين الاستمتاع الصوتي المستمر بالنصوص المستوردة حديثًا.

ومن الميزات البارزة في التحديث الجديد تكامل Gmail للتطبيق، والذي يحدث ثورة في كيفية تفاعل المستخدمين مع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم. من خلال توفير خيار تحويل مرفقات PDF إلى تنسيقات مسموعة، يمتد هذا الابتكار إلى الدعم التعليمي من خلال عمليات التكامل مع Canvas ، مما يسمح للطلاب بالوصول السلس إلى الواجبات المنزلية المسموعة. علاوة على ذلك، يضمن التكامل مع iCloud مزامنة سلسة للملفات مع التطبيق، مما يزيد من إمكانية الوصول والإنتاجية للمستخدم النهائي.

تستعد تقنية استنساخ الصوت الناشئة مع Speechify 3.0 لإعادة تعريف التخصيص في تطبيقات تحويل النص إلى كلام. مستوحى من اتجاهات مماثلة في صناعة التكنولوجيا، سيعمل التطبيق على تمكين المستخدمين من إنشاء صوت مخصص يعكس صوتهم، مما يوفر طبقة جديدة من التفاعل مع النص.

تعد صفحة الاستكشاف المعاد تصميمها داخل التطبيق جزءًا من استراتيجية Speechify الأوسع لإنتاج محتوى داخل التطبيق يعكس الطبيعة العفوية والديناميكية لقصص Instagram. ومن خلال هذا، لا يشجع التطبيق مواد القراءة الخارجية فحسب، بل يصبح أيضًا أمينًا للمحتوى الذي يركز على الإنتاجية والتحسين الذاتي والتنوع التعليمي. تم تصميم هذه الخطوة الإستراتيجية لجذب انتباه المستخدمين منذ اللحظة التي يشرعون فيها في رحلة القراءة المسموعة مع المنصة، حيث تشير الدراسات إلى أن ارتباطهم بالخدمة يتكثف بعد التعرض الأولي لحوالي 500 كلمة.

من خلال نسج براعتها التكنولوجية وتآزر الشراكة، تسير Speechify على الطريق الصحيح لنشر واجهة برمجة التطبيقات العامة، والتي ستوسع خدمات تحويل النص إلى كلام إلى مجالات أعمال جديدة. يؤكد المؤسس المشارك للشركة، تايلر فايتسمان، على التزامهم بتوسيع وظائف التطبيق من خلال التعاون الاستراتيجي، مما يشير إلى مسار نمو مثير داخل النظام البيئي التكنولوجي سريع التطور.

في مشهد التطوير no-code والتكامل التكنولوجي السلس حيث تزدهر منصات مثل AppMaster ، يبشر توسيع Speechify بإمكانيات جديدة للمستخدمين والشركات على حدٍ سواء. من خلال تحسين تجربة الاستماع لقاعدة المستخدمين القوية التي يبلغ عددها 23 مليونًا، تواصل Speechify قيادة الثورة الرقمية، مما يجعل المحتوى المكتوب متاحًا عالميًا وتفاعليًا بشكل واضح. من رسائل البريد الإلكتروني إلى المواد التعليمية، كل مستند مستعد للقفز من الصفحة إلى الصوت، مما يغير الطريقة التي نستهلك بها المعلومات.