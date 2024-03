Speechify porta l'innovazione della sintesi vocale a nuovi livelli con il lancio di iOS 3.0

Il futuro della lettura ad alta voce fa un grande passo avanti quando Speechify svela il suo ultimo aggiornamento dell'applicazione iOS, stabilendo nuovi parametri di riferimento nella tecnologia di sintesi vocale. La versione 3.0 dell'app introduce una suite di funzionalità avanzate, tra cui un design rinnovato della home page, funzionalità di scansione dei documenti, integrazioni con Gmail e Canvas e una pagina di esplorazione migliorata per le scoperte in-app.

Tenendo presente la comodità degli utenti, l'ultima iterazione di Speechify estende la sua facilità di importazione di file con una vasta gamma di fonti come iOS Files, Google Drive e persino Kindle. Fornendo ai singoli utenti un'efficienza ottimizzata, la funzionalità di scansione aggiornata consente ora la rapida digitalizzazione di documenti fisici in materiali udibili, consentendo la scansione di due pagine di libri contemporaneamente.

Questo aggiornamento trasformativo offre agli utenti un tracker personalizzato degli obiettivi di lettura quotidiana, che ricorda l’ Apple Fitness Ring, favorendo un’esperienza di lettura più impegnata e attiva. Sforzandosi di rendere la lettura una parte onnipresente della vita degli utenti, Speechify offre nuovi widget interattivi compatibili con iOS 17. Questi ausili intuitivi facilitano l'importazione rapida di fonti di lettura, monitorano le tappe fondamentali della lettura e consentono la fruizione audio continua dei testi importati di recente.

Una caratteristica distintiva del nuovo aggiornamento è l'integrazione di Gmail dell'app, che rivoluziona il modo in cui gli utenti interagiscono con le loro e-mail. Offrendo la possibilità di convertire gli allegati PDF in formati udibili, questa innovazione si estende al supporto didattico con integrazioni per Canvas, consentendo agli studenti un accesso senza interruzioni ai compiti a casa udibili. Inoltre, l'integrazione con iCloud garantisce una sincronizzazione fluida dei file sull'app, amplificando l'accessibilità e la produttività per l'utente finale.

La tecnologia di clonazione vocale emergente con Speechify 3.0 è pronta a ridefinire la personalizzazione nelle app di sintesi vocale. Ispirata a tendenze simili nel settore tecnologico, l'app consentirà agli utenti di creare una voce personalizzata che riecheggia la propria, offrendo un nuovo livello di coinvolgimento con il testo.

La pagina di esplorazione reinventata all'interno dell'app fa parte della più ampia strategia di Speechify per produrre contenuti in-app che riecheggiano la natura spontanea e dinamica delle storie di Instagram. In questo modo, l’app non solo promuove materiale di lettura esterno, ma diventa anche un curatore di contenuti incentrati sulla produttività, sull’auto-miglioramento e sulla diversità educativa. Questa mossa strategica è progettata per catturare l'attenzione degli utenti dal momento in cui intraprendono il loro viaggio di lettura sonora con la piattaforma, poiché gli studi suggeriscono che il loro attaccamento al servizio si intensifica dopo un'esposizione iniziale di circa 500 parole.

Unendo la sua abilità tecnologica e la sinergia di partnership, Speechify è sulla buona strada per implementare un'API pubblica, che espanderà i suoi servizi di sintesi vocale in un nuovo terreno di business. Il co-fondatore dell'azienda Tyler Weitzman sottolinea il loro impegno nell'estendere le funzionalità dell'app attraverso collaborazioni strategiche, segnalando un'entusiasmante traiettoria di crescita all'interno dell'ecosistema tecnologico in rapida evoluzione.

Nel panorama dello sviluppo no-code e dell’integrazione tecnologica senza soluzione di continuità in cui prosperano piattaforme come AppMaster, l’espansione di Speechify annuncia nuove possibilità sia per gli utenti che per le aziende. Perfezionando l'esperienza di ascolto per la sua base di 23 milioni di utenti, Speechify continua a guidare la rivoluzione digitale, rendendo i contenuti scritti universalmente accessibili e decisamente interattivi. Dalle e-mail ai materiali didattici, ogni documento è pronto a passare dalla pagina al suono, trasformando il modo in cui consumiamo le informazioni.