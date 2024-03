Speechify przenosi innowacje w zakresie zamiany tekstu na mowę na nowy poziom wraz z wprowadzeniem iOS 3.0

Przyszłość głośnego czytania robi ogromny krok naprzód, gdy Speechify przedstawia najnowszą aktualizację aplikacji na iOS, ustanawiając nowe standardy w technologii zamiany tekstu na mowę. Wersja 3.0 aplikacji zawiera pakiet zaawansowanych funkcji, w tym ulepszony projekt strony głównej, możliwości skanowania dokumentów, integrację z Gmail i Canvas oraz ulepszoną stronę eksploracji umożliwiającą odkrywanie w aplikacji.

Mając na uwadze wygodę użytkowników, najnowsza wersja Speechify zwiększa łatwość importowania plików dzięki różnorodnej gamie źródeł, takich jak iOS Files, Google Drive, a nawet Kindle. Ulepszona funkcja skanowania, zapewniająca użytkownikom większą wydajność, umożliwia teraz szybką digitalizację dokumentów fizycznych w materiały dźwiękowe, umożliwiając jednoczesne skanowanie dwóch stron książek.

Ta rewolucyjna aktualizacja oferuje użytkownikom spersonalizowany moduł śledzenia codziennych celów czytelniczych, przypominający Apple Fitness Ring, wspierający bardziej zaangażowane i aktywne czytanie. Starając się, aby czytanie było wszechobecnym elementem życia użytkowników, Speechify udostępnia nowe interaktywne widżety kompatybilne z iOS 17. Te intuicyjne pomoce ułatwiają szybki import źródeł czytania, monitorują kamienie milowe w czytaniu i umożliwiają ciągłe słuchanie dźwięku ostatnio zaimportowanych tekstów.

Cechą wyróżniającą nową aktualizację jest integracja aplikacji z Gmailem, która rewolucjonizuje sposób interakcji użytkowników z pocztą e-mail. Oferując opcję konwersji załączników PDF na formaty dźwiękowe, ta innowacja obejmuje wsparcie edukacyjne dzięki integracji z Canvas, umożliwiając uczniom bezproblemowy dostęp do dźwiękowych zadań domowych. Co więcej, integracja z iCloud zapewnia płynną synchronizację plików z aplikacją, zwiększając dostępność i produktywność użytkownika końcowego.

Technologia klonowania głosu pojawiająca się w Speechify 3.0 może na nowo zdefiniować personalizację w aplikacjach przetwarzających tekst na mowę. Zainspirowana podobnymi trendami w branży technologicznej, aplikacja umożliwi użytkownikom stworzenie spersonalizowanego głosu, który będzie odzwierciedlał ich własny, oferując nową warstwę interakcji z tekstem.

Nowa strona eksploracji aplikacji jest częścią szerszej strategii Speechify polegającej na tworzeniu treści w aplikacji odzwierciedlających spontaniczny i dynamiczny charakter Instagram Stories. Dzięki temu aplikacja nie tylko promuje zewnętrzne materiały do ​​czytania, ale także staje się kuratorem treści skupiających się na produktywności, samodoskonaleniu i różnorodności edukacyjnej. To strategiczne posunięcie ma na celu przyciągnięcie uwagi użytkowników od chwili rozpoczęcia przez nich przygody z czytaniem dźwiękowym na platformie, ponieważ badania sugerują, że ich przywiązanie do usługi zwiększa się po początkowym kontakcie z około 500 słowami.

Łącząc swoje możliwości technologiczne i synergię partnerstwa, Speechify jest na dobrej drodze do wdrożenia publicznego interfejsu API, który rozszerzy usługi zamiany tekstu na mowę na nowy obszar biznesowy. Współzałożyciel firmy, Tyler Weitzman, podkreśla ich zaangażowanie w rozszerzanie funkcjonalności aplikacji poprzez strategiczną współpracę, sygnalizując ekscytującą trajektorię wzrostu w szybko rozwijającym się ekosystemie technologicznym.

W środowisku rozwoju no-code i bezproblemowej integracji technologii, w którym dobrze prosperują platformy takie jak AppMaster, rozwój Speechify zwiastuje nowe możliwości zarówno użytkownikom, jak i firmom. Udoskonalając wrażenia słuchowe dla swojej 23-milionowej bazy użytkowników, Speechify w dalszym ciągu stoi na czele rewolucji cyfrowej, sprawiając, że treści pisane są powszechnie dostępne i wyraźnie interaktywne. Od e-maili po materiały edukacyjne – każdy dokument może przeskakiwać ze strony na dźwięk, zmieniając sposób, w jaki konsumujemy informacje.