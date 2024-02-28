Speechify, iOS 3.0 Lansmanıyla Metinden Konuşmaya Yeniliğini Yeni Doruklara Taşıyor

Speechify, metinden konuşmaya teknolojisinde yeni ölçütler belirleyen en son iOS uygulama güncellemesini açıklamasıyla, yüksek sesle okumanın geleceği büyük bir adım atıyor. Uygulamanın 3.0 sürümü, yenilenen ana sayfa tasarımı, belge tarama özellikleri, Gmail ve Canvas entegrasyonları ve uygulama içi keşifler için gelişmiş bir keşfetme sayfası dahil olmak üzere bir dizi gelişmiş özellik sunuyor.

Kullanıcıların rahatlığı göz önünde bulundurularak Speechify en son sürümü, dosya içe aktarma kolaylığını iOS Files, Google Drive ve hatta Kindle gibi çok çeşitli kaynaklarla genişletiyor. Bireyleri kolaylaştırılmış verimlilikle güçlendiren yükseltilmiş tarama özelliği, artık iki kitap sayfasının aynı anda taranmasına olanak tanıyarak fiziksel belgelerin sesli materyallere hızlı bir şekilde dijitalleştirilmesine olanak tanıyor.

Bu dönüştürücü güncelleme, kullanıcılara Apple Fitness Ring'i hatırlatan kişiselleştirilmiş bir günlük okuma hedefi izleyici sunarak daha etkileşimli ve aktif bir okuma deneyimi sağlıyor. Okumayı kullanıcıların hayatlarının her yerindeki bir parçası haline getirmeye çalışan Speechify, iOS 17 uyumlu yeni etkileşimli widget'lar sunuyor. Bu sezgisel yardımlar, okuma kaynaklarının hızlı bir şekilde içe aktarılmasını kolaylaştırır, okuma aşamalarını izler ve yakın zamanda içe aktarılan metinlerden sürekli olarak sesin alınmasını sağlar.

Yeni güncellemenin öne çıkan özelliklerinden biri de uygulamanın, kullanıcıların e-postalarıyla etkileşimde devrim yaratan Gmail entegrasyonudur. PDF eklerini sesli formatlara dönüştürme seçeneği sunan bu yenilik, Canvas entegrasyonlarıyla eğitim desteğini de kapsayacak şekilde genişletilerek öğrencilerin sesli ev ödevlerine sorunsuz erişimine olanak tanıyor. Üstelik iCloud ile entegrasyon, dosyaların uygulamayla sorunsuz bir şekilde senkronize edilmesini sağlayarak son kullanıcı için erişilebilirliği ve üretkenliği artırır.

Speechify 3.0 ile ortaya çıkan ses klonlama teknolojisi, metinden konuşmaya uygulamalarında kişiselleştirmeyi yeniden tanımlamaya hazırlanıyor. Teknoloji endüstrisindeki benzer trendlerden ilham alan uygulama, kullanıcılara kendi seslerini yansıtan özelleştirilmiş bir ses oluşturma olanağı sunacak ve metinle yeni bir etkileşim katmanı sunacak.

Uygulama içindeki yeniden tasarlanan keşfetme sayfası, Speechify Instagram Stories'in anlık ve dinamik doğasını yansıtan uygulama içi içerik üretmeye yönelik daha geniş stratejisinin bir parçasıdır. Bu sayede uygulama yalnızca harici okuma materyallerini tanıtmakla kalmıyor, aynı zamanda üretkenliğe, kişisel gelişime ve eğitimsel çeşitliliğe odaklanan içeriğin küratörü haline geliyor. Bu stratejik hamle, platformdaki sesli okuma yolculuğuna çıktıkları andan itibaren kullanıcıların dikkatini çekmek için tasarlandı; çünkü araştırmalar, kullanıcıların hizmete olan bağlılıklarının yaklaşık 500 kelimelik ilk maruz kalma sonrasında yoğunlaştığını gösteriyor.

Teknolojik becerisini ve ortaklık sinerjisini bir araya getiren Speechify, metinden konuşmaya hizmetlerini yeni iş alanlarına genişletecek genel bir API dağıtma yolunda ilerliyor. Şirketin kurucu ortağı Tyler Weitzman, uygulamanın işlevselliğini stratejik işbirlikleri yoluyla genişletme konusundaki kararlılıklarının altını çiziyor ve hızla gelişen teknoloji ekosisteminde heyecan verici bir büyüme gidişatının sinyalini veriyor.

AppMaster gibi platformların geliştiği, no-code geliştirme ve kesintisiz teknoloji entegrasyonu ortamında Speechify genişlemesi, hem kullanıcılar hem de işletmeler için yeni olanakların habercisidir. Speechify, 23 milyonluk güçlü kullanıcı tabanı için dinleme deneyimini iyileştirerek, yazılı içeriği evrensel olarak erişilebilir ve belirgin şekilde etkileşimli hale getirerek dijital devrime öncülük etmeye devam ediyor. E-postalardan eğitim materyallerine kadar her belge sayfadan sese atlayarak bilgiyi tüketme şeklimizi değiştiriyor.