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Speechify выводит инновации в области преобразования текста в речь на новую высоту с выпуском iOS 3.0

28, фев. 2024
Speechify выводит инновации в области преобразования текста в речь на новую высоту с выпуском iOS 3.0

Будущее чтения вслух делает гигантский шаг вперед, поскольку Speechify представляет последнее обновление приложения для iOS, устанавливающее новые стандарты в технологии преобразования текста в речь. Версия приложения 3.0 представляет набор расширенных функций, в том числе обновленный дизайн домашней страницы, возможности сканирования документов, интеграцию с Gmail и Canvas, а также расширенную страницу поиска для поиска внутри приложения.

Учитывая удобство пользователей, последняя версия Speechify расширяет возможности импорта файлов с помощью разнообразных источников, таких как iOS Files, Google Drive и даже Kindle. Усовершенствованная функция сканирования, повышающая эффективность работы пользователей, теперь позволяет быстро оцифровывать физические документы в звуковые материалы, обеспечивая одновременное сканирование двух страниц книги.

Это преобразующее обновление предлагает пользователям персонализированный трекер ежедневных целей по чтению, напоминающий Apple Fitness Ring, который способствует более увлекательному и активному чтению. Стремясь сделать чтение неотъемлемой частью жизни пользователей, Speechify предлагает новые интерактивные виджеты, совместимые с iOS 17. Эти интуитивно понятные средства облегчают быстрый импорт источников чтения, отслеживают этапы чтения и позволяют непрерывно прослушивать аудио недавно импортированных текстов.

Отличительной особенностью нового обновления является интеграция приложения с Gmail, которая революционизирует взаимодействие пользователей со своей электронной почтой. Предлагая возможность конвертировать вложения PDF в звуковые форматы, это нововведение распространяется на образовательную поддержку благодаря интеграции с Canvas, предоставляя учащимся беспрепятственный доступ к звуковым домашним заданиям. Более того, интеграция с iCloud обеспечивает плавную синхронизацию файлов с приложением, повышая доступность и производительность для конечного пользователя.

Технология клонирования голоса, появившаяся в Speechify 3.0, призвана переопределить персонализацию в приложениях преобразования текста в речь. Вдохновленное аналогичными тенденциями в технологической индустрии, приложение предоставит пользователям возможность создавать индивидуальный голос, повторяющий их собственный, предлагая новый уровень взаимодействия с текстом.

Обновленная страница обзора в приложении является частью более широкой стратегии Speechify по созданию контента внутри приложения, который отражает спонтанный и динамичный характер Instagram Stories. Благодаря этому приложение не только продвигает внешние материалы для чтения, но и становится куратором контента, ориентированного на производительность, самосовершенствование и образовательное разнообразие. Этот стратегический шаг призван привлечь внимание пользователей с того момента, как они начинают свое путешествие по звуковому чтению с помощью платформы, поскольку исследования показывают, что их привязанность к сервису усиливается после первоначального знакомства примерно с 500 словами.

Объединив свой технологический опыт и синергию партнерства, Speechify находится на пути к развертыванию общедоступного API, который расширит возможности ее услуг по преобразованию текста в речь в новую сферу бизнеса. Соучредитель компании Тайлер Вайцман подчеркивает их стремление расширять функциональность приложения посредством стратегического сотрудничества, сигнализируя об захватывающей траектории роста в рамках быстро развивающейся технологической экосистемы.

В условиях разработки no-code и плавной интеграции технологий, где процветают такие платформы, как AppMaster, расширение Speechify открывает новые возможности как для пользователей, так и для бизнеса. Совершенствуя качество прослушивания для своей 23-миллионной пользовательской базы, Speechify продолжает возглавлять цифровую революцию, делая письменный контент общедоступным и отчетливо интерактивным. От электронных писем до образовательных материалов — каждый документ может переходить со страницы на звук, меняя способ потребления информации.

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