Speechify leva a inovação da conversão de texto em fala a novos patamares com o lançamento do iOS 3.0

O futuro da leitura em voz alta dá um salto gigante à medida que Speechify revela sua mais recente atualização de aplicativo iOS, estabelecendo novos padrões em tecnologia de conversão de texto em fala. A versão 3.0 do aplicativo apresenta um conjunto de recursos avançados, incluindo um design de página inicial renovado, recursos de digitalização de documentos, integrações com Gmail e Canvas e uma página de exploração aprimorada para descobertas no aplicativo.

Com a conveniência dos usuários em mente, a iteração mais recente do Speechify amplia sua facilidade de importação de arquivos com uma ampla gama de fontes, como iOS Files, Google Drive e até Kindle. Capacitando os indivíduos com eficiência simplificada, o recurso de digitalização atualizado agora permite a digitalização rápida de documentos físicos em materiais sonoros, acomodando a digitalização de duas páginas de livros simultaneamente.

Esta atualização transformadora oferece aos usuários um rastreador de metas de leitura diária personalizado, que lembra o Apple Fitness Ring, promovendo uma experiência de leitura mais envolvente e ativa. Esforçando-se para tornar a leitura uma parte onipresente da vida dos usuários, Speechify oferece novos widgets interativos compatíveis com iOS 17. Essas ajudas intuitivas facilitam a importação rápida de fontes de leitura, monitoram marcos de leitura e permitem o aproveitamento contínuo de áudio de textos importados recentemente.

Um recurso de destaque da nova atualização é a integração do aplicativo com o Gmail, que revoluciona a forma como os usuários interagem com seus e-mails. Oferecendo a opção de converter anexos de PDF em formatos audíveis, essa inovação se estende ao suporte educacional com integrações para Canvas, permitindo aos alunos acesso contínuo às tarefas de casa audíveis. Além disso, a integração com iCloud garante uma sincronização suave dos arquivos com o aplicativo, ampliando a acessibilidade e a produtividade do usuário final.

A tecnologia de clonagem de voz emergente do Speechify 3.0 está preparada para redefinir a personalização em aplicativos de conversão de texto em fala. Inspirado por tendências semelhantes na indústria tecnológica, o aplicativo capacitará os usuários a criar uma voz personalizada que ecoe a sua própria, oferecendo uma nova camada de envolvimento com o texto.

A página de exploração reimaginada dentro do aplicativo faz parte da estratégia mais ampla da Speechify para produzir conteúdo no aplicativo que ecoe a natureza espontânea e dinâmica das Histórias do Instagram. Com isso, o aplicativo não apenas promove material de leitura externo, mas também se torna um curador de conteúdos focados em produtividade, autoaperfeiçoamento e diversidade educacional. Este movimento estratégico visa captar a atenção dos utilizadores a partir do momento em que iniciam a sua jornada de leitura audível com a plataforma, pois estudos sugerem que o seu apego ao serviço se intensifica após uma exposição inicial de cerca de 500 palavras.

Unindo a sua capacidade tecnológica e sinergia de parceria, Speechify está no caminho certo para implementar uma API pública, que irá expandir os seus serviços de conversão de texto em voz para um novo terreno empresarial. O cofundador da empresa, Tyler Weitzman, ressalta seu compromisso em ampliar a funcionalidade do aplicativo por meio de colaborações estratégicas, sinalizando uma emocionante trajetória de crescimento dentro do ecossistema tecnológico em rápida evolução.

No cenário de desenvolvimento no-code e integração tecnológica perfeita, onde plataformas como AppMaster prosperam, a expansão do Speechify anuncia novas possibilidades para usuários e empresas. Ao refinar a experiência auditiva para a sua base de 23 milhões de utilizadores, Speechify continua a liderar a revolução digital, tornando o conteúdo escrito universalmente acessível e distintamente interactivo. De e-mails a materiais educativos, todos os documentos estão preparados para saltar da página para o som, transformando a forma como consumimos informações.